Hobro og Kirkevold kan få trøbbel

Landslagspausen er over og det betyr full rulle i alle store europeiske ligaer denne helgen, inkludert Eliteserien her hjemme. Allerede fredag er det bra med kamper og bra utvalg og det er også tippekupong i kveld, da midtukekupongen er flyttet til fredag.



Vår hockeydobbel fra Sverige med seire til Linköping og Mora gikk ikke torsdag, men det gjorde til gjengjeld vårt herlige singelspill på Stjernen i Get-ligaen. 5-2 vant Stjernen hjemme over Lillehammer til meget spreke 3,50 i odds.

Helsingør - Hobro H 3,30 (spillestopp kl 18.55)





Møte mellom to nyopprykkede lag til den danske superligaen. Helsingør har ikke fått noe særlig dreise på det og etter 15 serierunder ligger laget nest sist med 12 poeng. De poengene er i all hovedsak kommet på hjemmebane der det er blitt tre seire og fire tap. Sju av de åtte siste seriekampene er tapt, men nest sist ble det hjemmeseier mot Silkeborg. Johannes Ritter er eneste spiller som mangler.

Veldig mye bedre sesong for Hobro som er helt oppe på 4. plass med totalt 23 poeng. Men også Hobro har tatt de fleste poengene hjemme (5-1-2), borte er kun en av sju kamper vunnet (1-4-2). Wilfried Domoraud er fortsatt ute med skade, ellers er det ingen bekymringer for Pål Anders Kirkevolds lag, som kun har en seier på de seks siste seriekampene.

Lagene møttes tre ganger i 1. divisjon forrige sesong og kun ett av oppgjørene ble spilt på Helsingørs hjemmebane og den kampen endte med 3-0 til Helsingør.

Hobro er kanskje litt på retur formmessig og Helsingør skal ha bedre vinnersjanser enn det oddsene indikerer. 3,30 på hjemmeseier spilles.