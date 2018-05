Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Oddsdobbel 1: Atletico Madrid har kun fokus på EL-finalen

Oddsdobbel 2: Vålerenga skal fikse tre poeng i Sandefjord

Oddsdobbel 3: Middlesbrough tar første stikk

Oddssingel Bundesliga: Hoffenheim må ha tre poeng

Tippetips: Full tillit til serieleder Brann

MGP: 35 ganger pengene på seier til Rybak

V75 Bjerke: Gulljackpot med trønderbanker

Digital Flax: Din guide til digitale Flax-lodd

Siste serierunde i Championship ble spilt forrige søndag og den aller siste serierunden i Premier League spilles denne søndagen og det betyr at det lørdagens langoddsprogram ikke er helt som vi har vært vante til de siste månedene. Det spilles to kamper i Eliteserien her hjemme og den nest siste serierunden både i Bundesliga og Ligue 1 går dog av stabelen, i tillegg til kamper fra både Serie A og La Liga. Her hjemme spilles det også en rekke kamper i både Postnord-ligaen og Norsk Tipping-ligaen, og det spilles playoffkamper i England.

Hoffenheim - Borussia Dortmund H 2,20 (spillestopp kl 15.25)





Siste serierunde i Bundesliga der Bayern München for "evigheter" avgjorde serien. I tillegg blir Schalke 04 toer, mens det er kamp om de to øvrige Champions-League plassene som går til de fire øverste lagene.

Hoffenheim ligger på 4. plass før den avsluttende runden og står med 52 poeng. Det er samme antall poeng som Bayer Leverkusen på 5. plass og kun to poeng ned til RB Leipzig på 6. plass. Etter ni strake seriekamper uten tap (6-3-0), ble det bortetap sist helg mot Stuttgart og dermed er Hoffenheim helt avhengige av å ta poeng i denne kampen. 5-1-0 på de seks siste hjemmekampene og meget solide 10-4-2 på hjemmebane totalt.

Har du abonnement på NA+, kan du strømme alle dagens kamper fra Toppserien, alle kampene i Postnord-ligaen avdeling 1 og 2. I tillegg til en rekke kamper i de seks 3. divisjonsavdelingene. Har du ikke abonnement, får du tilgang til NA+ her. Kun kr 1 første måned.

Borussia Dortmund ligger på 3. plass og ett poeng vil uansett være nok for å sikre denne. Skulle det bli tap med ett mål, vil Bayer Leverkusen på 5. plass likevel være avhengig av å vinne med seks mål på grunn av svakere målforskjell. Dortmund åpnet som kjent sesongen i fjor med 19 poeng på de 7 første seriekampene, men havner deretter i en voldsom formsvikt. Og kom så på rett kjøl igjen. Dog vist middels form i det siste og kun en seier på de fire siste (1-1-2) og sist helg ble det hjemmetap for svakt plasserte Mainz. Totalt 6-6-4 på bortebane.

De fire siste tilsvarende har alle endt uavgjort. Lørdag tror vi mye på hjemmesterke Hoffenheim og 2,20 i hjemmeodds er flott odds og spilles.