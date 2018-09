Huesca mot årets andre fulltreffer

Sportspills øvrige fredagsmeny:

Da har vi lagt onsdag og torsdag bak oss, og det har ikke akkurat vært de største menyene disse dagene. Fredagen er helt klart bedre, og flere spennende kamper venter. Det spilles kamper fra både Championship, LaLiga, Bundesliga og Ligue 1 denne fredagen. Dermed kan vi kalle denne fredagen et aldri så lite vorspiel til helgens begivenheter. La helgen komme!

Huesca - Rayo Vallecano H - 2,15 ( Spillestopp 20:55)

Rayo Vallecano gjester nyopprykkede Huesca på El Alcoraz. Vertene med fire poeng, mens gjestene er i øyeblikket poengløse i serien så langt.



Huesca rykket opp til La Liga etter sist sesong, og har kommet godt i gang. Fire poeng på de første tre kampene er fangsten så langt. Legg merke til at alle de tre første er spilt på bortebane. Dette blir således hjemmedebut i La Liga, og dette har mye å si. Vi tror Huesca-fansen er svært klare for å se laget sitt i aksjon på Estadio El Alcoraz.

Laget tapte hele 2-8 for Barcelona sist, og ble virkelig satt på plass. Det er dog ikke mot Barcelona de skal ta poeng for å sikre ny kontrakt. Vi ser bort i fra denne kampen med en eneste gang. Det er ingen tvil om at laget var altfor offensive mot Barcelona. De etterlot seg voldsomme rom, og det kan man ikke mot et av verdens beste fotballag. I fjor endte de på andreplass i Segunda Division, et poeng bak dagens motstander. Huesca har overrasket positivt så langt, og vi mener det skal være gode muligheter for at lager vinner årets første hjemmekamp.



I likhet med hjemmelaget rykket også Rayo Vallecano opp etter sist sesong. De vant Segunda Division, hele et poeng foran dagens motstander. Laget har tapt de to første i LaLiga, og er eneste lag uten poeng så langt. I serieåpningen ble det 1-4 for Sevilla, mens man i siste kamp tapte 0-1 i Madrid for Atletico. Her var det også fullt fortjent at Atletico tok hjem seieren. Det var forskjell på lagene. Rayo virker rett og slett dårligere enn Huesca i øyeblikket, og vi har ikke latt oss imponere av Rayo så langt.

Begrunnelse H: Rayo Vollecano har vært svake hittil, og til tross for at Huesco fikk passet påskrevet av Barcelona sist, tror vi klart mest på dem. 2,15 på at Huesca vinner sin første hjemmekamp i serien er akseptabelt. Vi prøver hjemmeseier.

