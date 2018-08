Hvem tar første stikk av Guardiola og Sarri?

Søndagens langoddsmeny er slikt vi har ventet på i lang tid. Det er full runde i både Eliteserien og Obos-ligaen er her hjemme. I tillegg får vi et storoppgjør fra England, der det skal spilles Community Shield. Kampen der fjorårets serie og cupvinner møtes. Chelsea mot City. Sånn vi gleder oss!



Chelsea - Manchester City - U 3,40 (Spillestopp 15:55)

På de siste ti årene, så har denne kampen endt uavgjort hele fire ganger.

Husk: Det spilles ikke ekstraomganger i denne kampen, da lagene serieåpner neste helg. Blir det uavgjort går det rett til straffespark.



Analysene kommer under trolig startoppstillingene.



Trolig line-ups til kampen:

Chelsea:

Caballero

Alonso - Rüdiger - Luiz - Azpilicueta

Jorginho - Loftus Cheek - Barkley

Pedro - Morata - Hudson Odoi

Man City:

Ederson

Walker - Kompany - Otamendi - Delph

Silva - Fernandinho - Foden - Mahrez

Aguero - Sane

Chelsea har fått en ny sjef. Maurizio Sarri har tatt over blåtrøyene fra London. Etter en noe turbulent tid med Antonio Conte som sjef for Chelsea, blir det ekstremt spennende å se om nevnte Sarri kan løfte laget til nye høyder i denne sesongen.

Chelsea har kun spilt tre kamper siden fjorårssesongen. De har slått Perth Glory 1-0, mens de spilte uavgjort mot Inter etter 90. minutter. Det har vært veldig mange forskjellige spillere involvert, men laget var til tider gode mot Inter. For fire dager siden spilte laget mot Arsenal i en Internatonal Champions Cup-kamp, men dette er som en treningskamp. Det ble ingen stor kamp, og Chelsea utlignet sent til 1-1. Vi er veldig spente på hvordan laget vil prestere i dagens kamp.

Willian, Thibaut Courtois, Eden Hazard, Michy Batshuayi, Gary Cahill, N’golo Kante og Olivier Giroud spiller ikke grunnet at de deltok i VM. Vi synes uansett at Chelsea har en såpass bred stall at vi blir sjokkert om de ikke matcher City i kveldens kamp.

Manchester City har siden serieslutt i fjor spilt tre kamper. Og det mot meget kvalifisert motstand. Dortmund, Bayern München og Liverpool har vært motstanden. Det endte med Dortmund og Liverpool, mens mot Bayern tok laget en 3-2-seier.

La oss håpe vi får se Riyad Mahrez fra start. Denne tror vi kan få en meget fin sesong i City-trøya. Sergio Aguero, Nicolas Otamendi, Ederson, Gabriel Jesus, Fernandinho, David Silva og Vincent Kompany har alle sluttet seg til troppen etter deltagelse i VM. Pep Guardiola har med andre ord en god del å velge på når han skal velge elleveren. Sterling og De Bruyne er ikke aktuelle i dag, Ingen av disse er tilbake i trening før den kommende uken.

Begrunnelse oddstips U: Det er ingen tvil om at City, når kampen sparkes i gang søndag, har på papiret det sterkeste laget. Men Community Shield er en kamp der begge lagene er langt fra toppform. Kampen er alltid preget av stillingskrig og til tider dårlig balltempo. Oddsen på City-seier er ikke spillbart, men U til 3,40 er veldig spillbart. Husk at på de siste ti årene så har denne kampen endt uavgjort hele fire ganger.

Klikk her for å levere dette spillet