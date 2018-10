Hvem vinner El Clásico?

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Tippetips: Søndagskupong med seriefinalen mellom Brann og Rosenborg

V75 Solvalla: Ekstra V75-omgang med semifinaler til Breeders'

V65 Biri: Vidar Hop mot 5000

Oddstips 1: Derfor tror vi Brann vinner seriefinalen

Oddstips 2: Lukaku og United slår tilbake

Oddstips 3: Glimt tar årets viktigste trepoenger

Oddstips 4: Aubameyang er brennhet

Lotto: Fem ferske Lotto-millionærer

Det er super-søndag for alle fotballelskere. Det er full serierunde i Eliteserien og OBOS-ligaen, men høydepunktet er uten tvil gullkampen i Bergen mellom Brann og Rosenborg som starter klokken 2000. I England er både Chelsea, Arsenal og Manchester United i aksjon, mens i La Liga spilles El Clasico mellom Barcelona og Real Madrid på Camp Nou.

Barcelona - Real Madrid H - 1,92 (Spillestopp 16:10)

Barcelona er uten Messi. Vi kan begynne med det. Mens motstanderen, Real Madrid, har solgt sin beste spiller Cristiano Ronaldo. Dette er første El Clásico på 11 år uten de to toppspillerne. Det gjør dagens kamp interessant, men vi har en klar tanke. Disse lagene har møttes 177 ganger i La Liga. Real Madrid har vunnet 72 ganger, mens Barcelona har vunnet 70 ganger. Barcelona har, kun La Liga innregnet, ikke tapt El Clásico de siste fire gangene (2-2-0)

Barcelona ligger, etter at Atletico Madrid vant sin kamp i går, et poeng bak sistnevnte på tabellen. I øyeblikket er katalanerne fire poeng foran Real Madrid. Derfor er dagens kamp så utrolig viktig for bortelaget. Med hjemmeseier er Barcelona plutselig syv poeng foran Madrid, mens med borteseier skiller det kun et poeng. Dagens kamp blir sesongen sjette på Camp Nou. Så langt, på de første fem, har Barcelona vunnet tre og spilt to uavgjorte. Men at det ble 1-1 mot Atletico Bilbao er nesten utrolig. Her var de dønn overlegne i alt, bortsett fra å score mer mål. I den kampen spilte Messi kun andreomgangen, og det er ingen tvil om at verdens beste fotballspiller utgjorde en stor forskjell da. Så spørsmålet er om Barcelona klarer seg uten han i dag?

Ja! Vi tror det. Barcelona spilte mot Inter i Mesterligaen i midtuken - uten Messi. Her spilte Valverde sine gutter gnistrende fotball til tider, og vant veldig kontrollert 2-0. Det er mulig laget trengte hjemmekampen mot Bilbao, for å se at vi virkelig ikke kan la alt falle på EN mann. Messi trenger ikke å være med for å vinne kamp. Punktum.

Vi tror det Valverde sender ut på banen i dag holder til å slå Real Madrid i dag. Busquets og Arthur, som utgjør den sittende midtbanen, fungerer perfekt. Og dette er så viktig for at Barcelona skal spille slik fotball som vi liker å se dem spille. Suarez, Coutinhio og trolig Raffinha starter fremme. Dette er en trio som kan skape farligheter mot alle lag i verden. Vi tror klart mest på Barcelona i dag.



Real Madrid sliter for tiden. Vi i Nettavisens var veldig spente på hvordan hvittrøyene skulle klare seg uten stjernespiller Ronaldo i år. Så langt har tapet av sistnevnte vært stort. En spiller som Gareth Bale har fått klart mer ansvar, og det er ikke godt nok. Nå sier vi ikke at Bale er en dårlig spiller, men han vil ikke score 30 mål i løpet av en sesong. I seriespillet har Real Madrid faktisk tapt de to siste kampene - og det mot Levante og Alaves. Svært skuffende innsatser her altså. På de sist fire kampene i serien står Madrid med svake 0-1-3. Dette er sjeldent kost. På de første fire bortekampene så langt har det endt 1-1-2. I midtuken pliktvant de mot Viktoria Plzen 2-1. Ingen imponerende forestilling det heller.

Det er klart, Madrid er et av verdens beste fotballag, og vil slå tilbake. De vil også, ganske sikkert, vinne noe i år. Men det ser ikke bra ut, og vi tror de får null poeng i denne kampen.

Dani Carvajal er ute, mens Marcelo er tvilsom. Trolig så spiller sistnevnte. Varanne spilte ikke i midtuken, men er etter alt å dømme tilbake i startoppstillingen i dag.

Begrunnelse H: Vi mener Barcelona er det beste laget av disse to nå. Dessuten er det hjemmebane, og dagens bortelag sliter veldig. Vi synes 1,93 er helt greit. Spilles!

