Ingen målfest i Manchester

Tirsdagens langoddsprogram bugner av spennende spillobjekter. Det spilles blant annet åtte kamper i Champions League, hvor høydepunktet er storkampen i England mellom Manchester United og Juventus. I tillegg er det full serierunde i Championship, League One og League Two i England. Her hjemme spiller det en svært interessant toppkamp i OBOS-ligaen mellom Aalesund og Viking.

Manchester United - Juventus under 2,5 mål - 1,65 (spillestopp kl 20.55)

Manchester United-forsvaret har vært shaky i de siste tre kampene i Premier League, hvor de har sluppet inn til sammen syv mål. Det gir et snitt på over to baklengsmål per kamp.

I Champions League har de imidlertid vist bedre takter. På Old Trafford klarte de 0–0 mot Valencia, og de holdt også nullen mot Young Boys (3–0) i den første gruppespillkampen.

For United-manager José Mourinho vil det viktige være ikke å tape denne kampen, så han vil tette igjen bakover og pakke inn Cristiano Ronaldo og Paulo Dybala.

Juventus er et lag som vet hvordan de skal forsvare seg De står i likhet med United uten baklengsmål i gruppespillet så langt. Italienerne trenger ikke å vinne denne kampen. De har allerede tatt seks poeng i gruppespillet, og vil leve godt med et uavgjortresultat. Derfor tror jeg ikke vi får noen målfest i Manchester tirsdag kveld.

Jeg tror denne kampen ender 0–0 eller 1-1, og under 2,5 mål til fulltid i kampen gir 1,65 i odds. Denne går ikke an å brukes som singelspill.

Nashville Predators – San Jose Sharks H 2,10 (spillestopp kl 01.55)

Nashville Predators er en av favorittene til å vinne Stanley Cup denne sesongen, og de har fått en god start på sesongen. Laget fra countrybyen har kun tapt én av de åtte første kampene.

Sharks på sin side har vært ustabile i innledningen av sesongen, og de har slitt på bortebane mot Nashville. San Jose har tapt 13 av 16 bortekamper mot Predators før oppgjøret natt til onsdag.

Predators har vært sterke hjemme i Bridgestone Arena, og de har dominert mot lagene i Pacific Division. Statistikken viser 19-7 på de siste 26 kampene mot lag fra Pacific. Nashville har vunnet fire av de fem siste kampene mot California-gjestene. Målvaktspillet kan bli avgjørende.

Nashville-keeper Pekka Rinne er skadet. Han pådro seg en hjernerystelse etter en kollisjon med lagkamerat Kevin Fiala på fredag. Predators må derfor stole på finnen Juuse Saros. Han fikk en god start mellom stengene i helgen, da han stoppet 31 skudd mot Conner McDavids Edmonton Oilers. Nashville vant kampen 3–0.

Sharks slipper derfor å møte Rinne som har vært et mareritt for dem, men Saros trenger ikke å bli noe enklere å lure. Saros har hatt noen utrolig gode kamper som reservekeeper hos Predators. Blant Sharks-fansen er det et velkjent fenomen at laget sliter mot reservemålvakter.

Jeg tror haiene fra San Jose får trøbbel i countryland i natt. 2,10 i odds på Nashville-seier er ok. Denne kampen brukes i en dobbel.

Tirsdagens tredje dobbelttips er under 2,5 mål i kampen mellom Manchester United og Juventus + Nashville Predators-seier i NHL. Denne kombinasjonen gir 3,46 i odds.