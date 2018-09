Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Tippetips: Bonuspotten skal ut på lørdagskupongen

V75 Färjestad: Unionstrav på Färjestad - Du kan vinne 24 millioner

Oddstips Eliteserien: Ingen vinner på Skagerak

Oddsdobbel Premier League: City og Liverpool er for store favoritter

Oddssingel Premier League: Watford kvitter seg med London-komplekset

V5-lunsj: Vorspiel i Drammen

Oddssingel Premier League: 4,10 i odds på United-seier

Oddsdobbel Premier League: En Premier League-dobbel spilles

Oddsdobbel: Ellevill dobbel til 5,40 i odds

Lotto: Du kan vinne 40 millioner

Lotto lørdag: 14 millioner kroner i Lotto-potten. Leverer kupongen her!

Det er et herlig langoddsprogram denne lørdagen, hvor blant andre Liverpool, Manchester United og Tottenham er i aksjon. I tillegg spilles det en interessant kamp i den norske Eliteserien mellom Odd og Vålerenga, og det er som vanlig tilnærmet full serierunde i Championship, League One og League Two, samt et par spennende kamper fra spansk La Liga.

Odd - Vålerenga U - 3,20 (Spillestopp 17:55)

Klikk her for å levere dette spillet

Odd er i fin form for tiden, og har faktisk ikke tapt en Eliteserie-kamp siden 1. juli. Det har gått syv kamper siden det. Det er imponerende av Fagermo sine gutter. Fire av disse syv ubeseirede kampene, har dog endt i poengdeling. Sarpsborg og Molde er de to tøffeste lagene de har møtt på de siste syv. Vi skal ikke ta vekk noe fra innsatsen til Odd nå sist, da de slo Sarpsborg på bortebane. Men det er viktig å nevne at Sarpsborg har veldig mye fokus på Europa League for tiden. Uansett, Odd har endelig begynt å få litt momentum og det var på tide.

På 11 hjemmekamper så har Odd 5-3-3. Fagermo skulle nok ønske at det ble tatt enda noen fler poeng på Skagerak. Normalt er dette en vanskelig bortebane å vinne på, for i fjor hadde laget 10-3-3 på 16 kamper. Den statistikken blir ikke slått i år. Det er kun Rosenborg, sammen med Odd, som ikke har tapt på fem kamper eller mer i Eliteserien. Odd bygger på de siste måneds resultater, og har garantert god tro på at de kan slå Vålerenga i dag.



Vålerenga imponerer oss for tiden. Ronny Deila har virkelig satt sitt preg på dette laget nå. Ja, det ble tap for Rosenborg sist søndag, men det kunne like gjerne gått andre veien. Rosenborg hadde marginer med seg, og scoret på perfekte tidspunkt i begge omganger. 1-1-målet til trønderne kom rett før pause, mens vinnermålet var nærmest siste ballberøring i kampen. Det var en meget fin fotballkamp, med høyt tempo. Fakta er faktisk at Vålerenga var det beste laget kampen gjennom. Tredje sist mot Brann var og Vålerenga gnistrende. De spilte til tider strålende fotball, og vant fortjent 2-0. Fjerde sist ble Tromsø sendt hjem med null poeng fra Intility.

Årets bortestatistikk for Deilas mannskap er 4-2-5. Det er helt middels. På de siste seks bortekampene står oslolaget med 1-1-4. Dette er ikke hyggelig tall. Den ene seieren kom mot Lillestrøm, mens de fire tapene kom mot Rosenborg, Molde, Haugesund og Tromsø. Som dere ser, dette er meget gode hjemmelag, og det er mange i årets Eliteserie som taper her.

Mot Rosenborg var både Tollås Nation og kapten Fredheim Holm ute. Dette er to meget sentrale spillere i Vålerenga for tiden. De er begge spilleklare til dagens kamp. Det er gledelig nyheter for VIF. Midtbanegeneralen Mohamed Abu er fortsatt usikker til dagens kamp.

Begrunnelse U: Vi var inne på å lansere borteseier her, men fakta er at Odd er i form. De har ikke blitt slått på syv forsøk på rad i Eliteserien. De to siste hjemmekampene til Odd har endt i uavgjort. Vålerenga er og på gang, og vil gjøre alt for å få tre poeng her, men er trolig ikke veldig missfornøyde med et poeng heller! 3,20 på U er det klart mest spillbare i denne kampen. Det vil bli en jevn kamp.

Klikk her for å levere dette spillet