Ingen vinnere på Craven Cottage

Sportspills øvrige fredagsmeny:

Oddstips La Liga: Bortesvake Espanyol burde aldri vært favoritt

Oddstips Championship: Fredagsmarerittet fortsetter for QPR

Oddstips Bundesliga: Gladbach kvitter seg med Freiburg-komplekset

Eurojackpot fredag: 850 millioner i førstepremiepotten

V65 Jarlsberg: Full tillit til Gundersen junior

V65 Bergsåker: Vidåpen V65-omgang til lunsj

Lotto: Du kan vinne en million kroner hver dag i sju dager

Det ligger an til å bli en heidundrendes fotball-lørdag. Allerede klokken 1200 starter opprykksfinalen i 3. divisjon mellom Sotra og Fyllingsdalen på Straume. Da sparker den siste serierunden i 3. divisjon i gang. En time senere, klokken 1300, starter siste serierunden i 2. divisjon. Det er også seks kamper fra Premier League, og full serierunde i Championsship, League One og League Two. I tillegg er det som vanlig på en lørdag kamper fra 1. Bundesliga, italiensk Serie A og La Liga på oddsmenyen.

NB! Fredag er det vanvittige 850 millioner kroner i Eurojackpot-potten. Lever kupongen her!

Fulham - Bournemouth U - 3,35 (Spillestopp 15:55)

Klikk for å levere dette spillet



Bournemouth gjester Craven Cottage. Banen som ligger helt inntil Themsen, og har en mildt sagt morsom beliggenhet. Det er aldri enkelt å hente tre poeng her.

Fulham har et godt fotballag, det er det ingen tvil om. Men det er et aller annet som ikke stemmer, for laget ligger der dem ligger. Nemlig blant de tre nederste (18. plass) Sist kamp mot Cardiff skildrer egentlig problemene til Fulham på fin måte. Londonlaget ledet både 1-0, og hadde tilsynelatende kontroll på oppgjøret. Men på ni minutter så er altså kampen snudd og Cardiff leder 2-1. Kampen endte 4-2. Å slippe inn fire mål mot Cardiff, som i øyeblikket er på plassen over (17. plass), er rett og slett skremmende av Fulham. Det virker som det er defensivt problemet ligger, og trener Slaviša Jokanović er nødt til å få dette til å fungere bedre - ganske fort.

NB! Lørdag er det herlige 14 millioner kroner Lotto-potten. Lever Lotto-kupongen her!

På hjemmebane så langt har laget 1-1-2 på de første fire. Ni mål har hvittrøyene sluppet inn på Craven Cottage. De fikk hele fem mål feil vei av Arsenal i starten av Oktober. Med tre strake tap i Premier League og en målforskjell på triste 3-12 så må Fulham ta seg sammen, eller så vil det få konsekvenser.

Callum Chambers er usikker foran oppgjøret. Timothy Fosu-Mensah er og trolig ute. Joe Bryan og Tom Cairney er neppe aktuelle.



Bournemouth er det helt annerledes med. Joshua King sitt lag er faktisk på høyde med de beste lagene etter ni spilte kamper. En sjetteplass, og kun to tap lar seg virkelig høre. På hjemmebane har ikke laget tapt en kamp enda, mens på bortebane har de første fire resultert i 2-0-2. For to år siden, altså i 16/17-sesongen tok Bournemouth kun tre borteseire av 19 mulige. I fjor tok Eddie Howe sine gutter kun fire. At de allerede har to seire nå er med andre ord en stor forbedring. Vi er dog usikre på om de vil følge opp dette, men de virker sterke for tiden. På de tre har laget to seire og en uavgjort, og det med en målforskjell på 6-1. Med tanke på Fulham er dette en stor kontrast.

Begrunnelse U: Nok en gang går vi på oddsen her. Det er klart at denne kampen er vidåpen, og kan egentlig ende med alle tegn. Og dermed synes vi 3,35 på uavgjort er spillbart. 2,50 på hjemmeseier og 2,40 på borteseier er egentlig lite fristende. Vi går for U, for det er fine muligheter for at det blir det her.

Klikk for å levere dette spillet