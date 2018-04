Sportspills øvrige torsdagsmeny:

Oddsdobbel 1: Atletico Madrid med stø kurs

Oddsdobbel 2: Fredrik Gulbrandsen og Salzburg kan overraske

Oddssingel: Ingen walkover for Arsenal

Deadline Day Eliteserien: Her er oversikten over hva klubbene gjorde

Eliteserien: Her er vinterens overganger i Eliteserien

V5 Drammen: Fin lunsj i Drammen

Torsdagens langoddsprogram byr på første kamp i kvartfinalene i Europa League og ellers på en kvartfinale fra den danske cupen. Lillehammer tar imot Storhamar til den andre kampen i NM-finalen i ishockey, og ellers er det 12 kamper i NHL natt til fredag.

Arsenal - CSKA Moskva pause/fulltid dobbel U/H - 3,45 (spillestopp kl 21.00)





De neste fire kampene spilles alle torsdag og er kvartfinaler i Europa League, første oppgjør.

Arsenal har tatt seg greit til kvartfinalene etter å ha eliminert Östersund og Milan i de to foregående rundene. I Premier Leageu er det blitt to strake 3-0 seire i de to siste seriekampene, men avstanden opp til Tottenham på 4. plass, er på hele 13 poeng når det gjenstår sju serierunder. Flotte 12-2-2 hjemme på Emirates denne sesongen. Pierre-Emerick Aubameyang er som kjent cuptied i Europa League, mens Danny Welbeck er usikker.

CSKA Moskva var med i gruppespillet i Champions League i fjor høst og endte på 3. plass i gruppe med Manchester United, Basel og Benfica. Vant faktisk to av tre bortekamper der, men tapte samtidig to av tre hjemmekamper og ni poeng var ikke nok til avansement. Ligger på 3. plass i hjemlig serie og har innledet med fem strake seire etter vinterpausen. Franske Lyon er eliminert i åttedelsfinalen, også der vant CSKA Moskva bortekampen. Kirill Nababkin må sone karantene, mens Viktor Vasin og Mario Fernandes begge er skadet.

Arsenal leverer nesten alltid på hjemmebane, men CSKA har vært sterke i samtlige borteoppgjør i Europa denne sesongen. 1,35 i hjemmeodds er fryktelig hjemmeodds. Vi hever risikoen og tror at CSKA Moskva kan holde stand til pause, men at Arsenal avgjør i andre omgang. U til pause og H etter ordinær tid betales med betydelig mer interessante 3,45 i odds.