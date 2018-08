Ingen walkover for Rosenborg

Det er fantastisk spennende torsdag vi har foran oss på Langoddsen. Tre norske lag er i posisjon til å kunne kvalifisere seg til det meget lukrative gruppespillet i Europa League og det er returmøtene i playoffen det skal handle om torsdag. 21 kamper skal spilles og både Rosenborg og Sarpsborg 08 har bortekamper etter å ha vunnet sine respektive hjemmekamper med 3-1, mens Molde som kjent røk 1-3 borte mot Zenit St. Petersburg og har en tøff oppgave foran seg på Aker stadion.

FK Shkendija - Rosenborg H 2,80 (spillestopp kl 20.10)

FK Shkendija fra Makedonia var sjanseløse mot Salzburg i den tredje kvalifiseringsrunden av Champions League. Tapte da første kamp hjemme med 0-1 og røk 0-3 i bortekampen. 1-0 seier hjemme og 0-0 borte mot Sheriff Tiraspol i andre kvalifiseringsrunden, mens walisiske The New Saints ble slått 5-0 hjemme i første kamp i den første kvalifiseringsrunden, før laget nesten rotet seg bort med å tape 0-4 i returmøtet borte. Lå under 0-3 til pause på Lerkendal forrige torsdag, men fikk med seg et meget viktig reduseringsmål etter pause.

Rosenborg med et veldig bra utgangspunkt for å kvalifisere seg til gruppespillet i Europa League også denne sesongen. Ble som kjent for små til å ta seg av Celtic i Champions League-kvalifiseringen tidligere i sommer, men hadde ingen problemer mot irske Cork i den tredje kvalifiseringsrunden i Europa League. Ledet 3-0 til pause mot Shkendija, men måtte altså slippe inn et reduseringsmål i andre omgang og ryker altså ut med 0-2 tap nå. Pål Andre Helland ble skadet i søndagens seriekamp mot Godset og blir ute i noen uker. Men ellers er det ingen mannskapsproblemer for RBK som også kan glede seg over at nysignerte Issam Jebali har vist seg å være en klar tilvekst.

Rosenborg har ikke vært like imponerende på bortebane denne sesongen, og KF Shkendija er et typisk hjemmelag. Vi synes RBK er gjort til merkelig stor favoritt her og verdien her ligger utvilsomt på hjemmeseieren. 2,80 og hjemmeseier spilles.

Her kan du levere spillet