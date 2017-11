Ingen walkover for Sheffield United

Sportspills øvrige fredagsmeny:

Landslagspausen er over og det betyr full rulle i alle store europeiske ligaer denne helgen, inkludert Eliteserien her hjemme. Allerede fredag er det bra med kamper og bra utvalg og det er også tippekupong i kveld, da midtukekupongen er flyttet til fredag.



Vår hockeydobbel fra Sverige med seire til Linköping og Mora gikk ikke torsdag, men det gjorde til gjengjeld vårt herlige singelspill på Stjernen i Get-ligaen. 5-2 vant Stjernen hjemme over Lillehammer til meget spreke 3,50 i odds.

Burton Albion - Sheffield United H 3,50 (spillestopp kl 20.40)





Burton ligger fjerde sist når 16 serierunder er unnagjort. Kun tre av disse kampene er vunnet og 31 baklengsmål er flest i divisjonen. Stod med 0-2-5 på sine sju siste seriekamper, før det ble 1-0 seier borte mot Millwall i den siste kampen før landslagspausen. Moderate 2-1-5 på hjemmebane.

Nyopprykkede Sheffield United har imponert og vunnet elleve av sine seksten seriekamper og ligger på 2. plass med 33 poeng. Lå under 0-1 til pause hjemme mot Hull i den siste seriekampen, men snudde til 4-1 seier. Det er spesielt på hjemmebane laget leverer (7-0-1), på bortebane er det mer variabelt (4-0-4) og to av de tre siste bortekampene er tapt.

At Sheffield United som tross alt har tapt fire av sine åtte bortekamper, skal stå som 1,85 favoritt i denne kampen er ikke lett å forstå. Burton vant sin siste kamp før landslagspausen og kan få en ny opptur i kveld. 3,50 i hjemmeodds er overodds og vi setter pengene på Burton her.