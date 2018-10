Inter vinner toppoppgjøret

Sportspills øvrige mandagsmeny:

Helgen er over, men skulle trodd at vi nesten kunne gledet oss mer til denne dagen? Dette er virkelig en supermandag. Det er toppoppgjør i flere ligaer. Tottenham - Manchester City er åpenbart en godbit for alle som elsker Engelsk ball. Men i Italia er det også et svært spennende toppoppgjør mellom Lazio og Inter. I Sverige så skal AIK og Malmö kjempe om tre poeng i Allsvenskan. Dette er et meget prestisjefylt oppgjør. Det skal og spilles en kamp her hjemme i Norge, og det er Start som tar i mot Molde. En viktig kamp for begge lag.

Lazio - Inter B - 2,70 (Spillestopp 20:25)

Det er en herlig toppkamp som venter oss fra Italia denne mandagen. I øyeblikket så er dette 3 og 4. plassen på tabellen. Etter ni kamper, så er det dagens bortelag som er foran med et poeng. Det er to meget gode lag som skal i aksjon, og på de siste syv møtene er statistikken tre seire til Inter, like mange seiere til Lazio og en uavgjort. Inter har dog ikke tapt på de siste (en uavgjort og to seire).

Lazio har tatt tre strake seire på slutten, og vist god form. Hjemmeseieren mot Fiorentina tredje sist var meget imponerende. Fiorentina er et godt lag, som vil være med å kjempe i toppen. Så ble Parma enkelt slått 2-0 på bortebane nest sist. At Lazio dro til Frankrike og slo Marseille enkelt var veldig sterkt. Det er nemlig ingen enkel oppgave. I nettop Europa ligaen så ser det lyst ut for Lazio. Seks poeng etter tre spilte og andreplass. Frankfurt leder med ni poeng, men med en seier til styrer Lazio-skuta mot sluttspill.

Undertegnede har sett en del matcher av Lazio denne sesongen, og de har ikke vært stabile. Før de tre strake seirene på slutten, røyk laget 4-1 for Frankfurt, og 3-1 for Roma. Det var svakt, og Inzaghi sitt mannskap var heller ikke spesielt gode i noen av kampene. Hvorfor de da er så mye bedre mot Marrseille er vanskelig å si. Men de er ustabile til tider. De innledet årets Serie A med to tap, men det var tross alt mot Napoli og Juventus. Den siste seriekampen i fjoråret var mot nettop dagens motstand Inter på dagens Stadio Olimpico. Her vant Inter 3-2, og med det sikret dem kvalik til Champions League, mens Lazio måtte nøye seg med Europa League-spill.

I fjor, på 19 hjemmekamper, hadde Lazio 9-5-5. Året før var det 12-2-5. Mens året før, for tre år siden, så var fasiten 10-3-6 på hjemmebane. De har med andre ord de tre siste årene tapt rundt hver fjerde kamp hjemme.

Til dagens oppgjør er Riza Durmisi skadet, mens Milan Badelj og Lucas Leiva er tvilsomme.



Inter er mer stabile enn dagens hjemmelag. Det er det ingen tvil om. I Serie A begynte laget med to tap på de første fire, men hadde en del uflaks. I begge disse kampene hadde laget mer enn nok av sjanser til å vinne. I den perioden, på de første fire kampene, spilte og laget uavgjort mot Bologna (17. plass). Dette var selvfølgelig ikke godt nok, men etter dette har laget tatt fem strake ligaseire. Før bortekampen mot Barcelona i Mesterligaen nå sist, så sto Internazionale med syv strake seire. Da er alle turneringer innregnet.

Det er en meget tøff oppgave å besøke dagens bortebane, Stadio Olimpico, men Inter virker til å være ordentlig i form for tiden. Og mest av alt, hvertfall når vi tenker de fem siste seriekampene, de virker bunnsolide. Både Roma og Fiorentina har vært blant motstandere de siste fem kampene. Vi synes og laget var gode mot Barcelona i midtuken. Det er en meget vanskelig oppgave å spille på Camp Nou. Det så vi i går, da Real Madrid ble smadret 5-1 av Barca. Inter hadde noen store farligheter, og med maks klaff kunne laget tatt med seg noe.

Radja Nainggolan er tvilsom for Inter foran denne kampen, og spiller trolig ikke.

Begrunnelse B: Det er klart, oddssettere mener Lazio skal være favoritter på grunn av at de spiller på hjemmebane. Ser vi bort i fra dette så er 2,70 på borteseier et meget godt spill. Det vil bli en jevn kamp dette, og Inter er det beste laget slikt vi ser det. Derfor må vi bare prøve oss på B her til finfin odds.

