Irland skal ha sin revansje mot Danmark

Lørdagens langoddsprogram byr på åtte kamper fra Nations League der blant annet Norge skal i aksjon hjemme mot Slovenia. Grunnet landslagspausen er det naturligvis ikke seriefotball i toppdivisjonene rundt omkring i Europa, ei heller her hjemme. Men det er rikelig med kamper både i norsk 2. divisjon og norsk 3. divisjon. I England er det fulle runder i både League One og League Two. Det er ellers kamper i norsk eliteserie i ishockey og full runde i SHL i Sverige og det spilles kamper i NHL.

Denne kampen er fra divisjon B og gruppe 4 der Wales er det fjerde laget. Irland innledet turneringen med å tape hele 1-4 borte mot Wales. irland møtte som kjent Danmark i playoff til sommerens fotball-VM. Den første kampen i Danmark endte 0-0 og "alle" tenkte fordel Irland til returkampen hjemme i Dublin. Kampen endte med 5-1 seier til Danmark og det svir nok fortsatt for irene. Landslagssjef Martin O'Neil kan glede seg over at Harry Arter og James McLean er tilbake etter å ha mistet Wales-kampen. Heller ikke Shane Long var med der, men også han er klar til lørdagens kamp.

Danmark gjorde et flott VM-sluttspill i Russland i sommer og tok seg videre til åttedelsfinale uten å ha tapt en av gruppespillkampene. I åttedelsfinalen ble det ekstraomganger og deretter straffesparkkonkurranse mot Kroatia, en kamp Kroatia gikk seirende ut av. Innledet Nations League med en komfortabel 2-0 seier hjemme mot Wales. Åge Hareide kan mer elle mindre mønstre samme startellever som under VM, med ett viktig unntak. Christian Eriksen har mistet de siste kampene for Tottenham og er meget usikker til lørdagens kamp.

Irland er garantert revansjesugne til lørdagens kamp, de styrkes av at flere sentrale spillere er tilbake siden Wales-kampen. 2,65 på at Irland slår Danmark som høyst sannsynlig må stille uten Christian Eriksen er fin odds og spilles.

