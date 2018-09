Italia slår tilbake

Fredagens langoddsprogram byr på syv kamper fra Nations League. Vi finner også objekter fra EM-kvalifiseringen for U21-landslagene og det er full serierunde på nest øverste nivå i Nederland. For de hockeyinteresserte er det seks kamper fra KHL, og det er en del kamper fra Champions League.

Italia – Polen H 1,57 (spillestopp kl 20.40)

Italia møtte overmakten i Spania i VM-kvalifiseringen, og måtte som toer i gruppen sin spille playoff mot Sverige. Italienerne kom seg ikke til VM de, da svenskene ble for tøffe i den avgjørende kampen.

Italia var spillemessig det beste laget i kampene mot Sverige, men det hjalp lite når de ikke klarte å score i løpet av de 180 minuttene.

Roberto Mancini, som ledet Manchester City til topps i Premier League i 2011-2012-sesongen, tok over det italienske landslaget i mai, og han har så langt én seier, ett tap og én uavgjort på tre privatlandskamper. Fredag skal 54-åringen lede Italia i sin første kamp som betyr noe.

Den italienske troppen er solid både fremme og bak, men på midtbanen har de savnet en klassespiller siden Pirlo la opp. Det er mulig Chelsea-spilleren Jorginho kan fylle den rollen.

Italienerne har et arsenal av offensive spillere: Lorenzo Insigne fra Napoli, Lazios Ciro Immobile og Andrea Belotti fra Torino har alle markert seg i Serie A, men de har ikke klart å slå gjennom på landslaget. Spørsmålet er om Mancini kan få mer ut av dem.

Mancini har også hentet inn urokråken Mario Balotelli, som har vært ute av det italienske landslaget siden VM i 2014. Balotelli spilte i Mancini sin første kamp, og han scoret.

Mancini har også hentet inn flere unge spillere blant andre 17 år gamle Pietro Pellegri som spiller i Monaco, men han har måtte melde forfall på grunn av skade. Han har tatt ut ytterligere syv spillere som ikke har landskamper. Blant andre Cagliari-keeper Alessio Cragno og Chelseas midtstopper Emerson Palmieri. Det er tydelig at Mancini har startet et generasjonsskifte for ute er spillere som Gigi Buffon, Claudio Marchisio og Antonio Candreva.

De mangler Marco Verratti. Paris Saint-Germain-spilleren er fortsatt ikke spilleklar.

Polen dominerte i VM-kvaliken. De hadde åtte seire, én uavgjort og ett tap på ti kamper. Men de skuffet stort i Russland, hvor de tapte mot Senegal og Colombia i de to første rundene og vant mot Japan.

Det virket ikke som Nawalka klarte å få det beste ut av laget, så det kom ikke som noen overraskelse at han fikk sparken etter VM. Den tidligere Wisla Plock-treneren Jerzy Brzeczek har erstattet ham, og han har gjort store endringer på laget.

Forsvarsspillerne Lukasz Piszczek, Artur Jedrzejczyk, Michal Pazdan og Thiago Cionek, midtbanespillerne Kamil Grosicki og Slawomir Peszko og spissene Lukasz Teodorczyk og Dawid Kownacki er utelatt.

Brzeczek har i stedet hentet inn flere unge spillere, spesielt i forsvaret. Det er sikkert smart på sikt, men jeg er usikker på om de vil klare å tette igjen bakover mot et italiensk på hjemmebane.

Fremover er de avhengig av Robert Lewandowski, men Bayern München-stjernen scoret ikke et eneste mål i VM. Lewandowski fungerer ikke like bra med svakere spillere rundt seg. Han får en knalltøff kveld i Italia, hvor han skal bryne seg på et av verdens beste midtstopperpar i Leonardo Bonucci og Georgio Chellini. Det blir ikke enkelt.

Polen har imidlertid kun tapt to av de siste ti landskampene på bortebane som har betydd noe, så det er håp.

Både Italia og Polen har mye å bevise etter en skuffende sommer. Italia klarte ikke å kvalifisere seg for VM i Russland, mens Polen røk ut av gruppespillet til tross for at de var seedet.

Roberto Mancini vil ha en seier i den første Nations League-matchen, og det tror jeg han klarer. Italia spiller også på hjemmebane. Det har stor betydning. Oddsen på hjemmeseier sank i løpet av torsdagen fra 1,70 til 1,57. Den er likevel spillbar i en dobbel.

Romania – Montenegro 1,57 – 3,25 – 5,20 H (spillestopp kl. 2040)

Romania har funnet formen akkurat i tide til Nations League. De klarte ikke å kvalifisere seg for VM i Russland, men før fredagens kamp står Romania med fire seire på rad.

De skal møte Serbia senere i turneringen, og serberne er favoritter til å vinne denne gruppen.

Romania befinner seg på tredje av fire nivå i Nations League, og de vet at turneringen er en gyllen mulighet til å skaffe seg en plass i EM i 2020.

Montenegro er i forferdelig form. De kjempet lenge om en playoffplass i VM-kvaliken, men tapte den til Danmark.

Den nedturen ble brutal for montenegrinerne som har strevet fælt i privatlandskampene etter kvaliken, hvor de har spilt uavgjort mot Kypros og Bosnia, og tapt mot Slovenia.

Før bortekampen mot Romania har de seks kamper på rad uten seier, og det er ingenting som tyder på at motgangen skal snu i Bucuresti. Vertene er vanligvis sterke på hjemmebane. De står med tre hjemmeseier på rad. De har vunnet mot Sverige (1-0), Chile (3–2) og Finland (2-0).

De har faktisk syv seire på de åtte siste hjemmekampene. De avslutte VM-kvaliken med to hjemmeseire mot Armenia og Kasakhstan.

Bogdan Lobont har takket nei til videre landslagsspill for Romania, og de må også klare seg uten den skadde Brighton-spilleren Florin Andone.

Gjestene kommer til Romania uten lagets største stjerne og kaptein Stevan Jovetic. De har faktisk ikke med seg noen spillere som spiller utenlands i troppen til denne kampen. Det er et signal om at de ikke satser på denne turneringen.

Det er vanskelig ikke å plassere pengene på Romania. De har tross alt vunnet mot både Sverige og Chile. Montenegro er bedre hjemme. Det viser statistikken. De har kun vunnet tre av de siste tolv bortematchene i kvalikene. I denne mangler de også viktige Jovetic. Det vil svekke dem.

Jeg venter at Romania vil satse alt på en EM-plass, og jeg tror de får en god start mot Montenegro. Hjemmeseier til 1,57 i odds er ok i en dobbel.

Fredagens dobbelttips er Italia + Romania til 2,46 i odds. Spillestopp er klokken 2040.



