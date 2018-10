Italia trenger en opptur

Sportspills øvrige onsdagsmeny:

Det er et ganske omfattende langoddsprogram vi har foran oss denne onsdagen, men som kjent er det landslagspause og dermed er det også mye ymse på menyen. Det spilles et par kamper i Norsk Tipping-ligaen og det er en privatlandskamp på menyen. Ellers er det håndball og ishockey. Her hjemme spilles det fire kamper i Eliteserien for menn i håndball og det spilles en kamp i Eliteserien for kvinner. I Sverige er det full runde i Hockeyallsvenskan og her hjemme er det tre kamper i 1. divisjon. Natt til torsdag spilles det tre kamper i NHL.

Italia - Ukraina pause/fulltid dobbel H/H - 2,55 (spillestopp kl 20.45)





Italia misset altså sommerens VM-sluttspill etter å ha røket for Sverige i playoff og innledningen på Nations League har heller ikke vært fremgangsrik for Roberto Mancini og Italia. Italia er i gruppe med Polen og Portugal og står med kun ett poeng. 1-1 hjemme mot Polen 7. september ble etterfulgt av 0-1 tap borte mot Portugal fire dager senere. Førstkommende søndag venter en helt avgjørende bortekamp mot Polen. Landslagstrener Roberto Mancini stiller dog med en sterk ellever i kveld og spillere som Chiellini, Bonucci, Jorginho, Veratti og Insigne er alle ventet å starte kampen.

Ukraina har full pott og seks poeng etter sine to første kamper i Nations League. Ukraina er i divisjon B og i gruppe med Slovakia og Tsjekkia. Innledet Nations League med en sterk 2-1 seier borte mot Tsjekkia og vant deretter 1-0 hjemme mot Slovakia og har hjemmekamp mot Tsjekkia førstkommende tirsdag. Trener Andrej Shevchenko må unnvære Artem Besedin og Vitaliy Buyalskiy i kveld, men ingen av disse var i startoppstillingen mot verken Tsjekkia eller Slovakia. West Ham-spilleren Andrey Yarmolenko og Schalke-spilleren Konoplyanka er fortsatt de to store profilene i Ukraina og begge starter kveldens kamp. Ukraina er uten tap på sine sju siste landskamper, men motstanden har ikke vært allverden i noen av disse.

Italia er ikke normalt ett lag som briljerer i privatlandskamper, men Mancini trenger en seier nå og sender altså en sterk ellever utpå i kveld. Jeg tror Italia anstrenger seg nok i kveld, men 1,60 på H er laber odds. Jeg hever risikoen litt og setter pengene på pause/fulltid-dobbelen H/H. Oddsen på det objektet er 2,55.

