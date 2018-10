Jakter NHL-skrell til 3,60 i odds

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

Fredag ruller klubbfotballen igjen i Europa etter landslagsoppholdet. Det betyr at torsdagens langoddsprogram er nesten helt uten fotballkamper og det er ishockeyen som dominerer utvalget i dag. Det spilles fire kamper i Get-ligaen her hjemme, det spilles full runde i SHL og det spilles ni kamper i NHL natt til fredag. I tillegg spilles det en rekke kamper i KHL.

Winnipeg Jets - Vancouver Canucks B 3,60 (spillestopp kl 01.55)





Jeg så Vancouver Canucks i BB&T Center mot Florida Panthers sist lørdag, og jeg lot meg imponere av det unge laget til manager Travis Green. Natt til fredag spiller Vancouver sin sjette bortekamp på rad. De tapte de to første mot henholdsvis Calgary Flames (4-7) og Carolina Hurricanes (3-5), men før kampen mot Winnipeg Jets står laget fra Britisk Columbia med tre borteseire på rad.

De banket Stanley Cup-favoritt Tampa Bay Lightning hele 4-1 natt til forrige fredag, og de fulgte opp med å slå Florida Panthers 3-2 to dager senere. Natt til onsdag tok Vancouver sin tredje strake borteseier da de vant 3-2 mot Pittsburgh etter spilleforlengelse. Jeg tror de også kan skape problemer for Winnipeg Jets.

Etter sist sesong la de svenske tvillingbrødrene Daniel og Henrik Sedin la opp etter 17 sesonger i Vancouver Canucks, og kanadierne er i ferd med å bygge opp et nytt lag. De har også denne gangen sett til Sverige. 19 år gamle Elias Pettersson dominerte den svenske eliteserien i 2017-2018-sesongen og ble draftet til Vancouver i 2017. Han debuterte i NHL i oktober og har allerede rukket å score et par mål, men i kampen mot Florida Panthers måtte han gå av banen etter å ha blitt grisetaklet av Mike Matheson. Petterson er ute med hjernerystelse, og han er ikke ventet å spille nattens kamp.

Pettersson spilte heller ikke mot Pittsburgh, men Vancouver klarte seg likevel greit. Brock Boeser, som scoret 29 mål sist sesong, ble matchvinner for andre kamp på rad mot Penguins.

Vancouver var elendige på bortebane sist sesong. De vant kun 15 bortekamper hele sesongen. Nå står de med tre seire på rad før møtet med Winnipeg Jets som er spådd å være favoritt til å nå Stanley Cup-finalen fra Western Conference. Det virker som Canucks har funnet ut av hvordan de må spille sammen for å vinne på bortebane for å vinne kamper. De var usedvanlig offensive da jeg så dem mot Panthers, ja, til og med i undertall torde de å presse høyt. Det klarte ikke Panthers å finne ut av. Winnipeg er riktignok et bedre lag, men jeg tror ikke de får noen walkover i denne matchen.

Jets ledet 4-1 mot Edmonton Oilers etter to perioder på hjemmebane, og det virket som de trodde jobben var gjort, men Oilers slo tilbake i den tredje perioden og scoret tre ganger. I spilleforlengelsen var det Oilers som hadde best momentum, og de vant til slutt 5-4. Det var et vanskelig tap å svelge for Winnipeg, og spørsmålet er om de har klart å riste av seg skuffelsen før kampen mot Vancouver.

Vancouver slo Pittsburgh, selv om de manglet toppscorer Elias Pettersson. Den svenske tenåringen har åtte poeng etter å ha debutert i NHL i oktober. Lagets svenske keeper har vært bra i de tre siste kampene. i forrige matchen stoppet Anders Nilsson 26 skudd.

Jets har også en god keeper i Connor Hellebuyck. Han hadde 30 redninger mot Edmonton, men forsvaret ga ham ikke mye hjelp i den kampen. Fortsetter Winnipeg å spille like svakt bakover som mot Oilers vil de få trøbbel mot Vancouver. Jeg satser på en skrell i Winnipeg i natt. 3,60 i odds på at et ungt Vancouver-lag fortsetter fremgangen er for fristende til å la ligge.

