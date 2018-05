Sportspills øvrige onsdagsmeny:

Cupsingel 1: Lillestrøm får det stritt mot KFUM

Oddsdobbel: Juventus gjør rent bord i Italia

Cupsingel 2: Mjøndalen kan ta rotta på Stabæk

Oddssingel La Liga: Real Madrid har fokus på Liverpool

Tippetips: Jackpot på midtukekupongen

V4/V5 Øvrevoll: Stor internasjonal lunsj på Øvrevoll

Digital Flax: Din guide til digitale Flax-lodd

Det er et strålende langoddsprogram vi har foran oss onsdag. Det spilles NM-fotball i Norge i midtuken og 14 av de 16 kampene i tredje runde skal avvikles onsdag. I tillegg er det finale i Coppa Italia mellom Juventus og Milan, både Barcelona og Real Madrid skal ut i seriekamper i La Liga og ikke minst er det fire kamper fra Premier League. I ishockey-VM står det fire kamper på menyen onsdag.

Har du abonnement på NA+, kan du strømme alle kveldens cupkamper. Har du ikke abonnement, får du tilgang til NA+ her. Kun kr 1 første måned.

Juventus - AC Milan H 1,75 (spillestopp kl 20.40)

Finale i Coppa Italia og reprise av cupfinalen i 2016 da Juventus vant etter ekstraomganger. Seierssultne Juventus vant også Coppa Italia forrige sesong (2-0 mot Lazio) og de vant også finalen i 2015, også da etter å ha beseiret Lazio (2-1 etter ekstraomganger). Når Juventus i tillegg har vunnet Serie A seks ganger på rad og er 99 prosent sikre på også å vinne Serie A denne sesongen, er det ingen tvil om hvilket lag som har dominert italiensk fotball de siste sju-åtte årene. Giorgio Chiellini soner karantene og er ikke med i kveldens cupfinale, mens Mario Mandzukic er usikker.

AC Milan satset ambisiøst foran denne sesongen, men satsingen har ikke spilt av seg. To serierunder før slutt ligger laget på 6. plass i serien og har ingen mulighet til å klatre høyere og må nøye seg med Europa League-spill, derosm da ikke laget blir forbigått av lagene bak. Andrea Conti er ute, mens Lucas Biglia er usikker.

Fire strake seire til Juventus i de fire siste innbyrdes møtene mellom lagene og husk at finalen spilles på Stadio Olimpico i Roma. 1,75 på at Juventus vinner kampen etter ordinær tid og tar sin fjerde strake cuptriumf er fin odds og spilles.

Manchester City - Brighton over 3,5 mål - 1,75 (spillestopp kl 20.55)

Den tredje store hjemmefavoritten av fire i Premier League på ukens midtukekupong.

Til tross for 75-25 i ballinnehav og 10-1 i cornere, måtte Manchester City for første gang denne sesongen gå målløse av banen i en hjemmekamp denne sesongen da det ble 0-0 mot Huddersfield i helgen. 15-2-1 og formidable 58-13 i målforskjell står City med på Etihad denne sesongen. Sergio Aguero er eneste betydningsfulle fravær for Manchester City.

Brighton innfridde vårt herlige singelspill til 4,65 i odds hjemme mot ferdigspilte Manchester United fredag kveld og sikret dermed også en ny sesong på øverste nivå i England. Det er ikke på bortebane Brighton har gjort jobben, kun to bortekamper er vunnet (2-5-10). Brighton kan stille uendret fra kampen mot Manchester United, og har ingen spesielle fravær.

Manchester City vil garantert avslutte med stil foran sine egne fans og alt tyder på at dette blir målrikt. 1,75 på over tre mål i denne kampen, kombineres med seier til Juventus og gir oss en totalodds på 3,06.