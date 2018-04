Juventus må vinne i Torino

Sportspills øvrige tirsdagsmeny:

Det er et meget flott langoddsprogram vi har foran oss denne tirsdagen. Champions League skal i gang med sine kvartfinaler og de to første spilles i kveld. I tillegg er det kamp i OBOS-ligaen mellom Aalesund og Sogndal, det er første kamp NM-finalen mellom Storhamar og Lillehammer. I Championship står det tre kamper på menyen i kveld og det spilles tre kamper i Serie A. I tillegg er det sluttspill ishockey fra Sverige og godt med kamper fra NHL natt til onsdag.

Juventus - Real Madrid H 2,65 (spillestopp kl 20.40)





Første kamp i kvartfinalen i Champions League og altså et gigantisk oppgjør mellom fjorårets to finalister. Den finalen vant som kjent Real Madrid med 4-1.

Tradisjonen tro har Juventus festet grepet om seriegullet hjemme i Serie A. Det har de gjort av de to årsaker. Først og fremst etter fantastiske 16-1-0 på sine sytten siste seriekamper, og til dels også av at utfordrer Napoli kun har vunnet tre av sine seks siste seriekamper (3-2-1). I åttedelsfinalen hadde Juventus et vanskelig utgangspunkt i returoppgjøret borte mot Tottenham. Ledet som kjent 2-0 tidlig i hjemmemøtet, men slapp inn to mål og det endte 2-2 i Torino. Tottenham tok i tillegg ledelsen 1-0 i London i returmøtet,men to raske Juventus-mål etter pause, gjorde at Juventus vant 2-1. I kveld må både Miralem Pjanic og Medhi Benatia sone karantene, men viktige Juan Cuadrado er tilbake etter skade.

Real Madrid opplevde en meget trøblete høstsesong og er for lengst hektet av i kampen om serietittelen i La Liga. Etter helgens serierunde og med åtte serierunder igjen, er avstanden opp til serieleder Barcelona på 13 poeng. Men Real Madrid er i knallform og står med 10-1-1 på de tolv siste seriekampene. I åttedelsfinalen tok laget seg greit av sterke PSG. Zinedine Zidane har ingen fravær av betydning, men Real Madrid er nok mer sårbare på bortebane.

Juventus burde vel strengt tatt stått som snau favoritt i kveld og vi lar oss lokke av hjemmeoddsen på 2,65.