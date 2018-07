Kamma er best på Briskeby

Ny dag og nye muligheter. Hammarby leverte varene i går og vant med to mål. Dessverre ble det uavgjort mellom Örgryte og Eskilstuna. Dermed gikk vi glipp av en herlig femoddser. Vi skal dog da dette igjen i dag, og prøves oss på en treoddser i Obos-ligaen. Ved siden av den ene kampen i Obos, spilles det noe få kvalifiseringskamper til Champions League, samt en kamp fra Superettan i Sverige.



HamKam - Viking H - 3,15 (Spillestopp 18:55)

Når du ligger på 13. plass og har en hjemmestatistikk på 3-3-2, da vet man at bortekampene ofte har gått galt. 3-3-2 på hjemmebane av laget fra Hamar er egentlig ganske sterkt. HamKam har dog 1-2-5 på bortebane. Laget fra Hamar har kun tapt en av de siste syv hjemme i serien. De er sterke på Briskeby og sjansene for å ta poeng mot Viking er så til de grader tilstede. HamKam møtte på Viking senest 24. juni. Det var en jevnspilt kamp, men Viking scoret på sine sjanser. Dagens hjemmelag er i øyeblikket på en 13. plass, og med det kun tre poeng unna kvalikplassen. De trenger virkelig en trepoenger i dagens kamp.

Viking er i form, det hersker det ingen tvil om. De står med fire strake seiere i ligaen. Men på bortebane er det overhodet ikke så lysende statstikk. På de siste fire har laget tapt hele tre ganger. Fire av de siste fem kampene på bortebane har laget fra Stavanger tatt fire poeng. Det er ikke veldig sterkt. Laget står med 10-2 i målforskjell på de to siste kampene. De knuste Strømmen 6-1 nest sist og var gode. Mens nå sist var det Jerv som ble sendt hjem med 4-1. I øyeblikket er mannskapet til Bjarne Berntsen på en 4. plass, kun to poeng fra direkte opprykk. Det vil si at med seier i dagens kamp tar de seg forbi Sogndal og opp til andreplass.

Begrunnelse: Jeg synes Viking sin bortestatistikk er alt annet enn oppløftende. Hjemmelaget er gode i Hamar og skal være vanskelig å bryne seg opp. Vi mener den spillbare oddsen i kampen er 3,15 på hjemmeseier.