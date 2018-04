Kamma lar seg ikke slå på Briskeby

Sportspills øvrige tirsdagsmeny:

Tirsdagens langoddsprogram har sitt klare høydepunkt i Champions League, der Liverpool tar i mot Roma. Det spilles en kamp i Obos-ligaen her hjemme. Championship i England kjører på med to kamper denne kvelden. I vårt naboland Sverige spilles det også to kamper i Superettan.

Ham Kam - Sandnes Ulf H 2,45 (Spillestopp 18:55)

Hjemmelaget tok virkelig for seg i fjorårets sesong. Fasiten ble sterke 21-2-3. Det som er svært oppsiktsvekkende var at laget vant alle hjemmekampene sine på Briskeby. De gjorde rett og slett hjemmebanen sin til et fort, som var svært vanskelig å besøke. Ham Kam har rukket å spille tre kamper hittil i år. Det har endt med uavgjort mot Ullensaker/Kisa og Åsane. De tapte hjemme for Notodden nest sist, men sistnevnte er det store overeskelslaget i årets Obos-liga så langt. Kevin Knappen, som er trener for hjemmelaget, har hentet flere spennende spillere i vinter og vi tror laget vil få en fin sesong i år. Tross den magre poengfangsten så langt, har de til tider spilt meget god fotball. Vi tror på hjemmelaget i dag.



Sandnes Ulf har begynt adskillig bedre og står med tre triumfer av tre mulige. Rogalendingene skal selvfølgelig ha for at de står med full pott, men de har så langt møtt på meget enkel motstand. I serieåpningen slo de Strømmen 2-1. Sistnevnte er ikke et sterkt bortelag, noe vi har sett over flere år. Ulf slo så Nest-Sotra 2-3. Sotra som garantert blir et lag som må kjempe for å unngå nedrykk i år. Deretter tok Sandnes Ulf en 1-0 seier over trønderlaget Levanger. Trønderne som har et poeng på fire kamper så langt. Bengt Sæternes sitt mannskap står ovenfor sin tøffeste utfordring når de ankommer Hamar denne tirsdagskvelden, og jeg tror de får det tungt på Briskeby.



Vi går for hjemmeseier i dette oppgjøret. 2,45 på hjemmeseier synes vi er veldig spillbart.