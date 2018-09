Kan Barmen lage trøbbel for Haugesund igjen?

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Endelig er landslagspausen er over og det betyr at Premier League, Championship og Eliteserien er i gang denne helgen.

Det er Superlørdag på langoddsprogrammet, for det bugner av spennende spillobjekter. I Premier League er naturligvis det store høydepunktet Tottenham – Liverpool som starter allerede klokken 1330. Også ubeseirede Watford mot Manchester United klokken 1830 er en godbit. I tillegg er det toppoppgjør i Eliteserien mellom Haugesund og Brann og i La Liga er både Barcelona og Real Madrid i aksjon.

Trav: Du kan vinne 13 millioner i V75

Haugesund – Brann 2,35 – 3,22 – 2,65 U (spillestopp kl. 1755)

Kampen mellom Haugesund og Brann er både Vestlandsderby og toppoppgjør i Eliteserien.

Haugesund ligger på tredjeplass på tabellen før lørdagens kamp. De er seks poeng bak Brann og åtte poeng bak Rosenborg.

Med seier i lørdagens kamp, er laget til Eirik Horneland for fullt med i kampen om sølvet, kanskje også gullet – hvis Rosenborg taper borte mot Vålerenga søndag.

Laget har vært bunnsolide hjemme i år og stå med seks seirer, to uavgjorte og bare to tap. Etter et knepent 1-2-tap for Rosenborg 21. mai har de vunnet fire av de fem siste kampene foran egne fans.

En av årsakene til de gode resultatene til Haugesund denne sesongen er at laget har unngått skader på nøkkelspillere. Bortsett fra Gytkjær som har vært ute en stund.

Wadji sliter med en strekkskade, og var ikke med sist. Det er imidlertid dårlig nytt for FKH at viktige David Akintola fikk seg en smell i hoften på trening fredag og er usikker til kampen mot Brann. Midtbanespilleren har scoret seks mål og har seks målgivende pasninger så langt i år. Han var også vekke fra trening torsdag på grunn av sykdom, så han vil uansett ikke være hundre prosent lørdag kveld.

De som har fulgt med på oddsanbefalingene fra meg denne sesongen, vet at jeg har tippet på Haugesund flere ganger. Jeg har sansen for det de får til på Haugalandet.

Har en sterk keeper og et sterkt forsvar som på mange måter er grunnen til at dette laget gjør det så bra. Akintola har vært en åpenbaring på midten, mens Grindheim og Våge Nilsen har fått fart på karrierene igjen etter å ha returnert. Kollektivt veldig sterke.

Det er ikke avklart om Kristoffer Barmen starter mot Haugesund, men statistikken forteller iallfall at det kan være lurt av trener Lars Arne Nilsen å bruke ham om han kan spille. Barmen har nemlig scoret tre mål på de fire siste kampene mot Haugesund.

I det omvendte oppgjøret, som ble spilt på 16. mai i Bergen, scoret Kristoffer Barmen utligningsmålet som sørget for at Brann tok ett poeng.

Forrige sesong vant Brann 3–2 i Haugesund. Også i den kampen scoret Barmen.

Historisk har Brann et lite statistisk overtak på Haugesund stadion. Bergenserne har vunnet fem, to har endt med uavgjort og Haugesund har vunnet tre.

For dem av dere som vurderer å spille på antall mål i kampen, så er det verdt å merke seg at Vestlandsderbyene i Haugesund har vært målrike. De siste fem kampene mellom Haugesund og Brann i sildebyen har endt med tre mål eller mer.

Brann å klare seg uten Ruben Kristiansen. Han har fortsatt trøbbel med lyskeskaden som har plaget ham en del denne sesongen. Kneplagede Ludcinio Marengo er også usikker.



Hos Haugesund er Marko Cosic ute med en langtidsskade. I tillegg er de offensive spillerne Frederik Gytkjær og Ibrahima Wadji ute.

Brann har ikke vært i samme gode borteform som tidligere i sesongen og har ikke vunnet noen av de tre siste. De har sluppet inn ni mål på de tre siste bortekampene. Bergenserne får det knalltøft i Haugesund.

Disse Vestlandsderbyene lever ofte sitt eget liv. Haugesund må vinne for å få heng på Brann, og Brann må vinne for å holde følge med Rosenborg øverst. Jeg tror ikke Brann vinner i Haugesund, men det kommer til å bli jevnspilt. Uavgjort virker sannsynlig. Oddsen på U er 3,22.

