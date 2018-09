Kan dette bli noe annet enn uavgjort?

Sportspills øvrige tirsdagsmeny:

Tirsdagens langoddsprogram preges fortsatt av landslagspausen. Det spilles syv kamper i Nations League, i tillegg til fem privatlandskamper. Blant annet skal Spania møte tapende VM-finalist Kroatia, og i London tar England imot Sveits. Utover dette er det kamper fra U21-kvaliken til EM, et par kamper fra EFL Trophy-turneringen, én kamp fra svensk Superettan og to spanske cupkamper. På ishockeyfronten er det to kamper i Get-ligaen, hvor Storhamar møter Stavanger Oilers og i Østfold er det derbymatch i Stjernenhallen mellom Stjernen og Sparta.

Etter et fantastisk VM i sommer, hvor de overrasket og spilte seg frem til semifinalen, kom England kraftig ned på jorden igjen lørdag.

De tapte 1-2 mot Spania hjemme på Wembley i den første Nations League-matchen.

Marcus Rashford ga engelskmennene ledelsen allerede etter elleve minutter, men de klarte ikke holde på den. Spania utlignet to minutter senere ved Saúl Ñíguez, mens Rodrigo Moreno gjorde 2–1 for gjestene etter 32 minutter.

England jaktet utligning mot slutten av kampen, og den kom seks minutter på overtid. Danny Welbeck trodde han hadde reddet uavgjort for England da han satte ballen i mål etter en duell med David De Gea, der den spanske keeperen mistet ballen. Men dommeren annullerte scoringen. Dermed vant Spania kampen 2-1.

Til tross for tapet, håper Gareth Southgate at laget hans vil slå tilbake i privatlandskampen mot Sveits tirsdag kveld. Den engelske landslagssjefen har valgt å beholde de fleste spillerne fra VM-troppen.

Liverpools Joe Gomez kom inn i forsvaret mot Spania, mens Luke Shaw gjorde comeback på venstrebacken. Marcus Rashford fikk plassen til skadde Raheem Sterling, og Manchester United-spilleren viste hva han var god for med å score engelskmennenes eneste mål mot spanjolene. Bortsett fra de tre var de andre spillerne i laget de samme som Southgate brukte i VM.

Sveits har også beholdt sin 4-2-3-1-formasjon fra VM, selv om de stilte med flere nye navn i startelleveren mot Island på lørdag.

Haris Seferovic startet på topp, og på flankene hadde han med seg Steven Zuber og Breel Embolo, mens Liverpool-spilleren Xherdan Shaqiri hadde en frirolle i midten. Denis Zakaria erstattet Valon Behrami på midten, og Kevin Mbabu fikk sin landslagsdebut på backplassen.

Det virker som de små omrokeringene var smarte. Sveits smadret iallfall Island hele 6-0. I kampen scoret tre av de fire offensive spillerne, sammen med to innbytterspisser og 21 år gamle Zakaria. Det sveitsiske laget er bra, men de kan bli bedre.

Mot England har Sveits en dårlig statistikk.

England har nemlig kun tapt én av de siste 14 kampene mot Sveits, og fire av de fem siste kampene har endt med seier til engelskmennene. Sist lagene møttes var i kvaliken før EM i Frankrike. Den gangen vant England 2-0 i begge kampene.

England har scoret 18 mål på de tolv siste hjemmekampene under Gareth Southgate sin ledelse. Samtidlig lot jeg meg imponere av Sveits i VM. De har mange gode enkeltspillere, og de er et bra kollektiv. Jeg tror ikke på mange scoringer i tirsdagens kamp. Det blir antakeligvis en jevnspilt kamp på Wembley.

1,60 på hjemmeseier frister ikke, men 3,30 på uavgjort er spillbart. Spillestopp er klokken 2055.



