Kan Rosenborg overraske Europa?

En innbringende torsdag venter oss, og vi kan se frem i mot fine oppgjør ute i Europa. Det er Europa League som står i fokus. Vi får se lag som Arsenal, Chelsea, Milan og Marseille i fokus. I tillegg til dette blir det veldig spennende å følge både Rosenborg og Sarpsborg. Ved siden av dette er det ikke mye på fotballfronten denne torsdagen, men det spilles fire kamper i Get-ligaen.

Red Bull Salzburg - Rosenborg - Uavgjort til pause - 2,80 (Spillestopp 18:55)

Red Bull Salzburg kommer til dette oppgjøret som veldig store favoritter. De har vunnet den hjemlige serien fem år på rad. Og det er ingen tvil om at laget er riktige favoritter i dagens kamp. Salzburg, som spiller i den øverste divisjonen i Østerrike, er helt overlegne på hjemlige trakter. På de første elleve kampene står laget med 10-1-0, og leder allerede serien med ti poeng. De er på vei mot seriegull for det sjette året på rad. Det var og meget sterkt å ta seg helt til semifinalen i Europa ligaen i fjor. Hjemmelaget er altså ubeseiret på de siste tyve kampene, og er inne i en strålende tid. På hjemmebane er statistikken enda bedre, og her har ikke laget tapt på 50 kamper. Seks av de siste ti kampene har også endt med over 2,5 mål på hjemmebane.

Vi fra Norge har en mann i Salzburg, og det er Fredrik Gulbrandsen. Den tidligere Molde og Lillestrøm-spilleren som scoret en hel del mål i Eliteserien er i form. Det blir spennende å følge nordmannen i kveldens oppgjør mot Rosenborg.

Vi tror som sagt på uavgjort til pause i denne kampen. Salzburg har møtt på Leipzig, noe Rosenborg og har gjort. Når RBK møtte Leipzig ble det til slutt et 3-1-tap, men til pause var det kun 1-0 til Leipzig, og det var en jevnspilt omgang. Da Salzburg møtte Leipzig sto det 2-2 til det gjenstod et minutt, og da dukket nevnte Gulbrandsen opp og fikset en trepoenger. Dette er en utregning som kan brukes til å forsvare uavgjort til pause.

Rosenborg må hevde seg til kveldens kamp, for innsatsen mot Lillestrøm i helgen var skuffende. De fleste lag hevder seg når de møter bedre motstand, og vi har troen på at RBK viser seg fra sin beste side i dag. Coleen sitt mannskap har ingen verdens ting å tape her. Veldig få forventer trønderne å returnere med annet enn null poeng - noe som er litt trist. Vi tror de skal få det tøft med å få med seg poeng, men om de makter å ligge tett og godt i strukturen defensivt, så kan de spille jevnt med dette Salzburg laget en god stund. De har to av to tap i Europa ligaen så langt, og med et nytt tap i dag er sjansene for avansement svært liten.

Gledelig nyheter foran kveldens kamp er at Rosenborg kan glede seg over at kaptein Mike Jensen er tilbake etter tre ukers fravær. Birger Meling er syk og blir hjemme. Det samme gjør Pål-André Helland.

Begrunnelse U til pause: At uavgjort til pause skal gi tett opptil tre ganger pengene synes vi er feil. Det er rett og slett spillbart. Om Rosenborg ikke slår sprekker og jobber godt defensivt er det fine muligheter for at det står 0-0 etter 45 her. Det er en sjanse å ta, men det er det klart beste spillet i kampen, slikt vi ser det.

