Karantenemareritt for Leeds

Et strålende langoddsprogram står foran oss denne lørdagen og etter at det ble spilt FA-cup i England forrige helg, er det ligafotball over hele fjøla denne helgen. I tillegg er det seriefotball i alle de andre store ligaene i Europa og på tippekupongen er det jackpot.

Leeds - Cardiff B 2,45 (spillestopp kl 15.55)

Nedadgående kurve for Leeds som står med fattige to poeng på sine fem siste seriekamper. Har slitt med litt karantener og skader den siste tiden og falt utenfor topp seks. Ligger på 10. plass med totalt 44 poeng, og det skiller fire poeng opp til Fulham på den siste playoffplassen. 6-4-4 totalt på hjemmebane og 3-2-1 på de seks siste hjemmekampene. Leeds har faktisk hele fire spillere ute med karantene lørdag. Liam Cooper, Samuel Saiz, Kalvin Phillips og Eunan O'Kane, mens forsvarspilleren Matthew Pennington også er høyst usikker. Conor Shaughnessy måtte ut med sksde med Hull og er trolig ute.

Cardiff holder koken bra og ligger på 4. plass med totalt 51 poeng, og det er tre poeng opp til Derby på direkte opprykksplass. Men i likhet med Leeds har formen vært nedadgående i det siste, kun en av de seks siste seriekampene er vunnet (1-1-4). Totalt 6-3-5 på bortebane. Gary Madine og Jamie Ward er nyankomne i Cardiff og manager Neil Warnock kan gi begge sin debut på Elland Road. Lee Peltier, Craig Bryson og Matthew Connolly er alle på vei tilbake etter skader, men rekker ikke lørdagens kamp.

1-0-2 på de tre siste tilsvarende og med tanke på at Leeds har fire spillere ute med karantene, viser svak form, angriper vi borteseieren her og spiller Cardiff til 2,45 i odds.

Leicester - Swansea H 1,70 (spillestopp kl 15.55)

Bortesvake Leicester (3-5-5) røk på sesongens femte bortetap mot Everton onsdag kveld. Hang bra med den i kampen, men trives som vanlig best hjemme (6-2-4). Fire av de seks siste hjemmekampene er vunnet. Har med sine 34 poeng fått bra klaring til nedre halvdel, men det langt opp til de beste. Riyad Mahrez som var linket til Manchester City de siste dagene av overgangsvinduet, er ikke med i lørdagens tropp. Kaptein Wes Morgan er fortsat tute, ellers har manager Claude Puel ingen øvrige fravær.

Nederlagsdømte Swansea med to knallsterke hjemmeseire mot hhv Liverpool (1-0) og Arsenal nå i midtukerunden (3-1), og har fått heng på på lagene over streken nå. Er fortsatt nest sist med sine 23 poeng, men nå er det kun ett poeng opp til sikker plass. Svært moderate 2-3-7 på bortebane. Andre Ayew ble hentet fra West Ham på Deadline Day, men er høyst usikker til lørdagens kamp. Andy King på lån fra Leicester, får ikke spille mot sin gamle klubb, mens Renato Sanchez fortsatt er ute med skade.

Tre strake hjemmeseire i de tre siste tilsvarende og gode sjanser for at den fjerde strake for Leicester kommer lørdag. Hjemmeseier til godkjente 1,70 i odds spilles i kombinasjon med seier til Cardiff. Totalodds på denne dobbelen 4,17.