København og Ståle må ha en trepoenger

Mandagens langoddsmeny har ikke et fullt spekter for å si det mildt, men i både Sverige og Danmark spilles det kamper fra toppdivisjonen. I Danmark skal Solbakken prøve å reise kjerringa etter en blytung start. Det spilles og noen oppgjør i lavere divisjoner her til lands, men dette er ingenting vi kommer til å gi tips til i dag.



Hobro IK - FC København B - 1,60 (Spillestopp 18:55)

Hobro innledet sesongen med et tap for Vejle. 3-1 til sistnevnte endte kampen. Når alle lagene har møtt hverandre i denne ligaen, brytes serien opp i tre grupper. To av disse er såkalte nedrykksgrupper, mens det er en for de seks beste. Og disse kjemper naturligvis om seieren. Hobro var på en syvendeplass etter 26 kamper i fjor, og havnet øverst i nedrykksgruppa. Det betyr at laget endte på en 7. plass i fjorårets Superliga. Det var en godkjent innsats, men det var veldig skuffende at laget derfor tapte for nyopprykkede Vejle i den første kampen. Men det skal sies at sistnevnte spilte 1-1 mot Brøndby senest i går. Hobro skal normalt få det tøft mot Solbakken sine menn i dag.

Ståle Solbakken og FC København innledet serien på en elendig måte. De tapte, hjemme i parken, mot Horsens. Det var det ytterst få som trodde på. Vi skrev før kampen mot Horsens at Solbakken har slitt med å sette laget sammen. Det viste seg stemte. København kunne dog fint vunnet kampen, for de var det beste laget. København spiller mye kamper for tiden, de er nemlig midt oppe i kvalifisering til Europa League. De tok seg greit videre fra 1. runde, og møter islandske Stjarnan allerede tre dager etter dagens oppgjør. Vi tror at bortelaget snur trenden og tar trepoeng i dag. De er et lag som skal være med å kjempe helt i toppen, men da er det helt nødt til å vinne kamper som dagens.

Bortelaget gjør flere utskiftinger i dagens tropp. Det er ingen Bashkim Kadrii eller Michael Lüftner å se. Pieros Sotiriou og Jonas Wind er fortsatt ute med skader.

Begrunnelse: Vi forventer å se et meget revansjelysten bortelag i dagens kamp. Vi tror på borteseier, og får 1,60 på dette.

Hammarby - Dalkurd (0-1) H - 2,35 (Spillestopp 18:55)



I en kamp som dette, og på en dag med veldig lite spillalternativer, må vi ta noen sjanser. Derfor velger vi å prøve på at Hammarby slår jumboplasserte Dalkurd med to eller fler mål.

Hammarby har startet sesongen på en veldig fin måte. Foreløpig, etter 13 spilte kamper, ligger de på en andreplass. Men merk dere at det er med to mindre spilte kamper enn AIK på førsteplass. Sistnevnte leder ligaen med seks poeng. Hammarby har en sterk statistikk på hjemmebane, til tross for to strake tap på rappen. De åpnet serien med fem strake hjemmeseire, før AIK og Østersund ble for sterke (5-0-2). Hammarby står uten en trepoenger på sine siste fire kamper, og dagens kamp er derfor meget viktig. De må snu denne trenden, for ellers så vil dem ikke ligge på andreplass stort lengre. I øyeblikket ligger dagens motstander Dalkurd på sisteplass. Hammarby har møtt både lagene som ligger på nest nederste og tredje sist i øyeblikket. I begge disse kampene har Hammarby vunnet med to mål eller mer. Med litt klaff her tror vi hjemmelaget vinner med to mål eller mer på en enkel måte.

Dalkurd ligger altså på sisteplass i Superligaen for øyeblikket, og ting ser langt i fra lyst ut. De har 2-3-8 så langt, og en målforskjell på minus åtte mål. De har dog tatt fem poeng av de siste ni mulige. Fire av disse poengene er tatt på hjemmebane. Og det er nettopp dette som gjør at jeg spiller handicap-seier til Hammarby i dag. Dalkurd er elendige på bortebane. Foreløpig har laget altså ikke tatt en trepoenger, og den dårlige statstikken er 0-1-6. Dette er forferdelig, og neppe en tilfeldighet. Vi tror ikke at laget skal snu denne trenden mot Hammarby i dag.

Begrunnelse: Ren hjemmeseier ga for lite i odds, og vi må derfor prøve oss på en såkalt handicap-seier til hjemmelaget her. 2,35 på dette er en fin odds. I kombinasjon med København-seier får vi en totalodds på 3,76 på denne dobbelen.