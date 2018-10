Joshua King i duell med Ioannis Kousoulos fra Kypros under Norges hjemmekamp på Ullevaal Stadion for en drøy måned siden. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

King er King for Norge

Joshua King viser storform for Bournemouth for tiden. Lørdag skal han bidra med mål for Norge hjemme mot Slovenia.