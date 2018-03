Klar fordel Portugal mot Nederland

Sportspills øvrige mandagsmeny:

Mandagens langoddsprogram har sitt klare høydepunkt i privatlandskampen mellom Albania og Norge, men byr også på Portugal mot Nederland. I Sverige fortsetter sluttspillet i SHL med femte kvartfinale i dag (to kamper), mens Mora og Leksand innledet sin best av sju serie i kampen om en ledig plass i SHL neste sesong. I tillegg er det ni kamper i NHL natt til tirsdag.

Solide tips i helgen

Nettavisen lanserte tre oddstips fredag og traff bra. Riktignok gikk ikke skrellspillet på Hellas hjemme mot Sveits inn. Men dobbelen med seire til Tyrkia og Frølunda satt til 3,23 i odds og det samme gjorde vårt tips på at privatlandskampen mellom Tyskland og Spania endte uavgjort til solide 3,10 i odds. Lørdagen forbigår vi i stillhet. Men søndag ble det igjen klaff for to av tre oddstips. Serie B-dobbelen med seier til Palermo og uavgjort mellom Pro Vercelli og Avellino til feite 4,93 i dobbelodds satt som et skud, likeså vårt frekke singelspill på Chesterfield til flotte 3,20 i odds.

Portugal - Nederland H 2,10 (spillestopp kl 20.25)





Denne kampen spilles på nøytral grunn i Geneve, Sveits.

Til tross for 8-0-1 på de ni første kvalifiseringskampene, var Portugal tvunget til å slå Sveits med med minimum to mål i den siste kvalifiseringskampen i Lisboa i oktober. Portugal fikset 2-0 seier og direktekvalifiserte seg til VM-sluttspillet. 3-0 seier mot Saudi Arabia og 1-1 mot USA i to treningskamper etter kvaliken. De to kampene fant sted i november. Portugal var også i aksjon fredag da mot VM-klare Egypt. Også den kampen ble avviklet i Sveits, men den fant sted i Zürich. Formspiller Mohamed Salah sendte Egypt i føringen 1-0 etter 56 minutter, men to overtidsmål av like formsterke Cristiano Ronaldo fikset 2-1 seier til Portugal. Portugal stilte med en solid førsteellever i den kampen og gjør muligens noen endringer til kveldens kamp.

Nederland tok seg ikke til EM-sluttspillet i 2016 og kom seg heller ikke til VM-sluttspillet i Russland til sommeren, etter nok en skuffende kvalik. Ronald Koeman debuterer som landslagssjef i denne kampen. Vertene avsluttet 2017 med fem strake seire. Daley Blind er uaktuell. Ellers blir det trolig noen debutanter som kan få sjansen. Arjen Robben og Wesley Sneijder har gitt seg med landslagsfotball. Fredag ble det 0-1 tap hjemme for England i Amsterdam, men Nederland var greit med i den kampen. De mest kjente spillerne i Nederlands startoppstilling fredag var Virgil van Dijk, Kevin Strootman, Memphis Depay og Georginio Wijnaldum. Ronald Koeman velger nok å gjøre noen endringer i kveld.

I øyeblikket er nok Portugal klart bedre enn Nederland, men privatlandskamper lever som kjent sitt eget liv.

2,10 på Portugal er uansett helt grei odds og spilles.