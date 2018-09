Knalltøff bortekamp i vente for Leeds

Det er et omfattende langoddsprogram via har foran oss fredag. Det er blant annet toppoppgjør i Bundesliga mellom Hertha Berlin og Bayern München, og det er to høyinteressante kamper fra engelsk Championship. I tillegg er det kamp fra Ligue 1 i Frankrike, det er kamp fra La Liga i Spania og det er kamp fra den danske superligaen. Som vanlig er det også full serierunde i Ligue 2 i Frankrike på fredagene og det spilles to kamper i tysk 2. bundesliga.

Sheffield Wednesday - Leeds H 2,85 (spillestopp kl 20.40)





Den tiende serierunden i Championship innledes med to kamper i kveld og det er utrolig tett i toppen. Mellom serieleder Leeds (18 poeng) og Blackburn på 12. plass skiller det kun fire poeng.

Sheffield Wednesday har i likhet med Blackburn 14 poeng og fire poeng opp til Leeds, men Wednesday har flere scorede mål (14-14 i målforskjell) enn Blackburn (1-1 i målforskjell) og ligger dermed på 10. plass. Sheffield Wednesday tok seg til playoff sesongen 2015/16 (endte på 6. plass) og hadde da blant annet knallsterke 13-8-2 på hjemmebane. Avanserte til 4. plass sesongen 2016/17 og hadde da 15-2-6 på hjemmebane, men røk i playoff til Premier League ved begge tilfellene. Forrige sesong ble det imidlertid en nedtur for Sheffield Wednesday. Da endte laget helt nede på 15. plass og hadde mer moderate 8-7-8 på hjemmebane.

Totalt står Wednesday med 4-2-3 denne sesongen, samtlige tap er kommet på bortebane (2-3 mot Wigan i seriepremieren, 0-2 mot meget hjemmesterke Brentford og 1-2 mot sterke Nottingham Forest). Hjemme er laget ubeseiret med 2-2-0 på de fire spilte. Sist helg tok Wednesday en sterk borteseier mot Aston Villa (2-1). Spissen Fernando Forestieri er tilbake etter tre kampers karantene i kveld, og forsvarsspilleren Jordan Thorniley som mistet kampen mot Aston Villa med skade, er også tilbake. Det betyr at Sheffield Wednesday kun mangler langtidsskadde Kieran Lee og Joost van Aken.

Etter en gnistrende sesongstart for Leeds med 5-3-0 på de åtte første seriekampene, kom sesongens første tap hjemme mot Birmingham sist lørdag (1-2). Leeds beholdt førsteplassen på tabellen, men har altså ikke mer enn fire poeng ned til Blackburn på 12. plass. Leeds er ubeseiret på de fire første bortekampene (2-2-0), seirene er kommet mot Derby (4-1 i andre serierunde) og Norwich (3-0 i femte serierunde). De to øvrige bortekampene har endt 2-2 mot Swansea og 1-1 mot Millwall.

Manager Marcelo Bielsa har en del skader i sitt lag i øyeblikket. Spissen Kemar Roofe som startet de seks første seriekampene (4 scoringer) er fortsatt ute, det samme glelder for playmaker Pablo Hernandez som startet de fem første seriekampene (tre scoringer). Spissen Patrick Bamford er også ute.

Sheffield Wednesday vant tilsvarende serieoppgjør med 3-0 forrige sesong og Leeds har ikke vært like skarpe på slutten og hemmes nok av at både Roofe og Hernandez er skadet. At Leeds er priset så lavt som 2,10 i borteodds i kveld, synes merkelig.

Det er ingen tvil om at verdien i kveldens kamp ligger på hjemmeseier. Normalt hjemmesterke Sheffield Wednesday spilles til meget anstendige 2,85 i odds.

