Kongsvinger blir for store favoritter

Sportspills øvrige tirsdagsmeny:

Returmøte i Champions League: Vi tror på målkalas i Madrid

V75 Örebro: Gnistrende millionomgang i V75 fra Sverige

V5 Magnor: Strålende V5-omgang med start kl.15.50

Tirsdagens langoddsmeny er noe beskjedent. Høydepunktet med syvmilsteg i kveld er returmøte i semifinalen i Mesterligaen mellom Real Madrid og Bayern München. Det spilles tre kamper i NM for menn her hjemme i Norge. Mens League One i England tilbyr oss tre kamper. Det er også innslag av Nederland, Sverige og Italia.

Kongsvinger - Raufoss B 4,00 (Spillestopp 17:55)

Med kun tre poeng på de første fem spilte kampene, har seriestarten til hjemmelaget vært svak. Tre av tapene har dog vært mot Sogndal, Viking og Aalesund. Dette er tre lag som alle kommer til å kjempe om opprykk. Den ene seieren laget tok kom mot Jerv, som også har startet årets sesong meget svakt. Kongsvinger har i bunn og grunn et meget spennede lag, men ikke fått i gang maskineriet enda. En ganske overraskende nyhet kom i går. Hovedtrener Hans-Erik Eriksen fikk sparken. De var bunnsolide mot Oppsal i cupen for to uker siden, og vant enkelt. Vi frykter dog at Raufoss er en sterkere motstander. Trenerbytte dagen før kamp, og en svak start på serien er ikke optimalt.

Bortelaget har startet serien med tre seire av tre. Selv om de har møtt på tilsynelatende enkel motstand har laget vært bunnsolide. Seieren mot Elverum hjemme i serieåpningen var sterk. De valset over sistnevnte og vant tilslutt 4-0. Deretter har Nybergsund og Stabæk 2 blitt slått ganske enkelt. Under vinteren slo Christian Johnsen sine gutter blant annet Ham Kam, som er i divisjonen over. De spilte også lenge jevnt med Mjøndalen. De har dette nivået inne i troppen. Med full pott i serien kommer guttene fra toten til å vise null respekt for hjemmelaget og vi tror bortelaget kan by på en liten cupbombe.

Kongsvinger er gjort til store favoritter i denne kampen, men vi tror neppe det skiller så mye på disse to lagene, og prøver oss på borteseier til 4,00 i odds.