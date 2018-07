Kongsvinger med tomålsseier på Gjemselund?

Lørdagens langoddsmeny har sitt fokus i Norge. Endelig er det dags for Obos-ligaen igjen. Vi får servert en kamp derfra i dag, men i morgen er det full runde. Det spilles og fire kamper fra PostNord-ligaen.

Kongsvinger - Florø (0-1) H - 2,30 (Spillestopp 17:55)



OBOS-ligaen sparkes i gang igjen etter et lite sommeropphold. Kongsvinger ønsker Florø velkommen til Gjemselund. Hjemmelaget er trygt forankret midt på tabellen, mens gjestene ligger helt sist.



Kongsvinger har hatt en grei sesong så langt. 20 poeng betyr lang avstand både til nedrykk og opprykkskamp. De var veldig svake i starten av sesongen. Laget sto med et poeng på de første fire kampene, og lå helt i bånn. De har dog tatt seg opp veldig og spilt bedre etter en svak innledning på sesongen. Det er noe fire seiere på de siste seks kampene viser. Laget har 4-0-4 på Gjemselund på de åtte spilte. Før oppholdet kunne man reise hjem fra bortekampen mot Nest-Sotra med 2-2 og et poeng.



Florø ligger helt sist på tabellen. Laget som havnet på en fin åttende plass sist sesong, sliter mye mer i år. En katastrofal borteform på 0-1-6, og med bare 3 mål scoret må forbedres om nedrykk skal unngås. Målforskjellen er i øyeblikket på -20. Dette er blytungt. Før sommeroppholdet tapte Florø 1-2 hjemme for Sogndal.

Begrunnelse: Florø sliter. De er trolig ikke gode nok til denne divisjonen. Mot et hjemmelag som virker til å være i fin form tror vi bortelaget får det tøft. Vi synes oddsen på (0-1) H til 2,30 er spillbar.

FK Gjøvik-Lyn - Løten H - 1,60 (Spillestopp 15:55)

Lagene møtes på Gjøvik stadion. Gjøvik-Lyn midt på tabellen, mens Løten er på nedrykk så langt.

Gjøvik-Lyn ligger med sine 17 poeng midt på tabellen. Dette er en meget jevn avdeling, og Gjøvik har seks poeng både til nedrykk og tabelltopp. Laget tapte 0-1 for serieleder Byåsen borte i siste kamp. Gjøvik-Lyn står med 2-1-2 hjemme, og med en noe bedre statistikk på eget gress, ville laget vært helt i toppen. Fjerde sist knuste laget Verdal, som nå ligger på andreplass, hele 3-0 på hjemmebane.

Løten ligger på nedrykk, dog bare målforskjell fra trygg plass. Laget sliter foran motstanderen sitt mål, og har scoret minst i avdelingen. Sist tapte laget med stygge sifre, da Brumunddal kunne reise fra Løten med 5-1-seier. Med 0-2-3 på bortebane har laget ennå ikke vunnet på fremmed gress. Borteformen må opp skal plassen reddes.

Begrunnelse: Løten sliter. Og vi tror de skal få slite kraftig i denne kampen. Vi spiller H til 1,60, og kombinerer dette med at Kongsvinger vinner med to mål eller mer. Totaloddsen er 3,68, noe vi finner veldig spillbart på denne dobbelen.