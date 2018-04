Kristiansund jakter årets første

Sportspills øvrige mandagsmeny:

Det er et strålende langoddsprogram vi har foran oss på 2. påskedag. Det er full runde i Eliteserien og det er serieåpning i OBOS-ligaen. I tillegg er det tilnærmet fulle serierunder i både Championship, League One og League Two i England. I Sverige er det som kjent oppstart i Allsvenskan denne påskehelgen.

Kristiansund - Lillestrøm H 2,35 (spillestopp kl 17.55)

Hjemmelaget tapte en jevn åpningskamp med 0-1 mot Vålerenga, men overrasket stort med å knipe poeng borte mot Rosenborg i andre serierunden (2-2). Klarte seg over all forventning i sin første sesong på øverste nivå i fjor og endte på 7. plass og tapte kun to hjemmekamper da (6-7-2). Benjamin Stokke er usikker etter skaden han pådro seg mot Vålerenga, mens Aliou Cloy som ble utvist i seriepremieren mot Vålerenga, er klar igjen etter endt karantene.

Lillestrøm var meget svake i seriepremieren og røk fortjent 1-3 borte mot Bodø/Glimt da. Tok seg sammen og var veldig mye bedre hjemme mot Sarpsborg i andre serierunden og den kampen endte 2-2. Har tradisjonelt vært svake på bortebane de siste sesongene. 3-5-7 (2014), 3-6-6 (2015), 3-6-6 (2016) og 3-5-7 (2017) er alt annet enn imponerende tall på bortebane. Thomas Lehne Olsen sliter med skade og rekker trolig ikke kampen

Tilsvarende serieoppgjør forrige sesong endte 1-1. I kveld har vi veldig god tro på hjemmelaget og spiller H til klart godkjente 2,35 i odds.

Molde - Tromsø H 1,42 (spillestopp kl 17.55)

Perfekt seriestart for Molde som står med full pott, seks poeng og null baklengsmål etter de to første serierundene. Et svakt Sandefjord-lag ble knust 5-0 hjemme i seriepremieren, mens Molde gjorde jobben og vant 1-0 i den vanskelige bortekampen mot Haugesund i andre serierunde. Fine 9-2-4 på hjemmebane forrige sesong. Utover Martin Ellingsen som ikke har vært med i de to første seriekampene, har ikke Ole Gunnar Solskjær noen fravær i sin tropp.

Tromsø fikk utsatt hjemmekampen mot Strømsgodset i andre serierunde grunnet håpløse baneforhold på Alfheim og har kun spilt åpningskampen borte mot Start. Den kampen endte med 1-4 tap etter en svak kamp av Gutan. Imponerte ikke på bortebane forrige sesong (4-3-8). Robert Taylor (finsk landslagsspiller) er hentet på lån fra AIK i landslagspausen. Trener Simo Valakari kan ellers stille med skadefritt mannskap.

4-2-0 på de seks siste tilsvarende på Color Line stadion og Molde bør stå med full pott og ni poeng etter kveldens hjemmekamp. 1,42 på hjemmeseier er slapp odds, men kombinert med seier til Kristiansund får vi en dobbeltodds på 3,34.