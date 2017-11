Kroatia vil få mye rom

Søndagens langoddsprogram er magert, men noen høydepunkter finnes. Fredrikstad skal forsøke å bekjempe Notodden i playoffen i OBOS-ligaen for å unngå nedrykk, Ranheim møter Sandnes Ulf i playoff til opprykk. Det er også et par kamper fra VM-kvalifiseringen, som krydres av fulle runder i de lavere divisjoner på kontinentet.

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Oddstips 1: «BP» blir Fredrikstads store frelser

Tippetips: Sveitserne har full kontroll

V4 Øvrevoll: NM-søndag på Øvrevoll

Lørdag feilet vi tungt og traff på null av tre tips.



Dagens singel, innleveringsfrist klokken 17.55.

Hellas - Kroatia, B 2,10.

Kroatia vant første kamp 4-1 og har dermed et fantastisk utgangspunkt. Grekerne sikret andreplassen med to seire på to kamper i oktober, over Kypros og Gibraltar, og havnet dermed to poeng foran Bosnia. 2-2-1 var hjemmetallene deres i kvalifiseringen, tapet kom for Belgia.

Alle nøkkelspillere er tilgjengelige for Hellas.

Kroatene har halvannet ben i VM og kan angripe kampen med senkede skuldre, vel vitende om at de kommer til å få et vell av kontringsmuligheter, som de er svært giftige på. Kvalifiseringen deres var noe rufsete og de havnet bak Island, men begge deres tap kom på reisefot.

Mateo Kovacic går skadet og er ikke med, ellers er det en fulltallig tropp som reiser til Hellas.

Hjemmelaget må vinne og det kommer til å åpne opp for kontringssterke kroater. Selv om de ikke trenger å vinne, tror vi på takknemlige arbeidsforhold for Kroatias spennende offensiv og spiller B til litt over to ganger pengene.

Klikk her for å levere!