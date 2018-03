Kveldsdobbel til flott odds

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Det er et meget omfattende langoddsprogram vi har foran oss lørdag. Det er full pakke med internasjonal fotball og selv om det spilles kvartfinaler i FA-cupen i England, spilles det også kamper i Premier League og tilnærmet full runde i Championship. I tillegg er det kamper fra La Liga, Bundesliga, Serie A og Ligue 1. Her hjemme spilles det to kamper i Eliteserien.

Real Betis - Espanyol H 2,15 (spillestopp kl 20.40)

Etter sin 3-1 seier borte mot Alaves, har faktisk Real Betis meldt seg på i kampen om Europa League-plassene i La Liga. Ligger på 8. plass før helgens runde med totalt 40 poeng og har kun fire poeng opp til Villarreal på 6. plass (den siste plassen som gir Europa League) og kun fem poeng opp til Sevilla på 5. plass. Det gjenstår ti serierunder i La Liga og Betis har et ganske overkommelig kampprogram på slutten. Totalt 6-3-5 på hjemmebane. Joaquin er fortsatt usikker, men ellers ser det bra ut. Spissen Lorenzo Moron ble hentet opp fra 2. laget i månedsskiftet januar/februar og har notert seg for 5 seriemål på de siste seks kampene.

Kveldens motstander Espanyol er faktisk uten tap på sine sju siste seriekamper, men kun to av dem er vunnet (2-5-0). Med 35 poeng er det hele 15 poeng ned til nedrykksstreken, så laget har lite å spille for nå. Kun en borteseier denne sesongen (1-7-5). Diego Lopez og Javi Lopez er ute med skader, ellers ser det bra ut.

Det er hjemmelaget som har motivasjonen og 2,15 på hjemmeseier spilles.

Toulouse - Strasbourg H 1,92 (spillestopp kl 19.55)

Det gjenstår ni serierunder i Ligue 1 der det totalt er 20 lag. De to siste rykker direkte ned, mens laget som ender tredje sist må ut i playoff. Som vanlig i Ligue 1 er det mange som er involvert i nedrykksstriden på dette tidspunktet og ni lag kan få den betegnelsen før helgens serierunde.

Toulouse ligger fjerde sist med sine 29 poeng og har kun ett poeng ned til Troyes på kvalikplassen. Kun ti poeng er tatt på bortebane, mens hjemmetallene er ålreite 5-4-5. Hadde 2-3-1 på de seks siste seriekampene, før det ble et knepent 1-2 tap hjemme for Marseille sist helg. Christopher Jullien er uaktuell i kveld, ellers ser det bra ut.

Nyopprykkede Strasbourg åpnet sesongen svakt og vant kun en av sesongens ni første seriekamper (1-3-5). Så kom det en bra periode i fjor høst med 5-3-1 på ni seriekamper,men i det siste har formen pekt nedover igjen og kun en av de sju siste seriekampene er vunnet (1-1-5). Ligger på 15. plass med totalt 31 poeng og har dermed kun tre poeng ned til Troyes på kvalikplassen. Har sin klare styrke på hjemmebane (6-4-5), borte er kun to kamper vunnet (2-3-9)

I kveld må både Kenny Lala (28 seriekamper fra start) og Jeremy Grimm sone karantene. Kadar Mangane (18 seriekamper fra start), Anthony Goncalves (13 seriekamper fra start), Dimitri Foulquier (sju seriekamper fra start) og Martin Terrier (seks seriekamper fra start) er alle skadet.

1,92 på hjemmeseier er fin odds i denne og kombineres med seier til Real Betis. Totalodds på denne dobbelen 4,13.