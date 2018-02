Sportspills øvrige søndagsmeny:

Oddstips PL: Suksessen fortsetter for Liverpool og Salah

Oddstips Bundesliga: Deilig odds på formsterke Eintracht Frankfurt

Oddsdobbel søndag: Kveldsdobbel til over fem ganger pengene

Oddstips Serie A: To frekke outsiderspill

Tippetips: Juventus bombesikker på tippekupongen

V4 Århus: Søndagens lunsjtrav fra Danmark

OL Pyeongchang: Her er programmet for vinter-OL

Fotball: Her er alle Deadline Day-overgangene

Eurojackpot fredag: Nordmann vant 41 mill kr

Premier League: Alle overgangene i januar

Eliteserien: Sjekk vinterens overganger i Eliteserien

Søndagens langoddsprogram har sitt klare høydepunkt i Premier League-oppgjøret mellom Liverpool og Tottenham. I tillegg er det meget spennende om Alexander Sørloth får sin debut for Crystal Palace. I Spania er det blant annet byderby mellom Espanyol og Barcelona og i Frankrike er det toppkamp mellom Monaco og Lyon.

Girona - Athletic Bilbao H 2,40 (spillestopp 18.25)

Nyopprykkede Girona har klart seg veldig bra i La Liga og etter drøyt halvspilt sesong, ligger laget på 10. plass med totalt 28 poeng. Etter 6-0 seieren hjemme mot Las Palmas tredje sist, kommer nå laget fra to sterke poengdelinger på bortebane. 4-2-4 er tallene på eget gress. Søndag er både Aday Benitez og Juanpe tilbake etter karantene, og mannskapsmessig ser det veldig bra ut.

Athletic Bilbao er uten tap på sine ti siste seriekamper, men kun tre av disse er vunnet (3-7-0). Normalt bortesvake Athletic Bilbao er faktisk uten tap på sine fem siste bortekamper (2-3-0) og står med totalt 3-4-4 på bortebane og ligger på 12. plass med 27 poeng. Forsvarsspilleren Aymeric Laporte er solgt til Manchester City for en haug med millioner, inn er kommet Inigo Martinez fra Real Sociedad. Ellers er fortsatt Iker Muniain og Mikel Balenziaga ute med skader.

Vi har en feeling for hjemmelaget her og 2,40 i odds er flott odds.

Hamburger SV - Hannover 96 H 2,10 (spillestopp kl 17.55)

Hamburger SV har stort sett vært involvert i nedrykksstriden de siste sesongene og denne sesongen er ikke noe unntak. Ligger nest sist med fattige 16 poeng etter 20 serierunder og står med kun ett poeng på sine fem siste seriekamper. Det poenget kom dog borte mot RB Leipzig forrige helg. 3-2-5 er tallene på hjemmebane. Skadeplagede Albin Ekdal er friskmeldt og går trolig rett inn i startoppstillingen.

Hannover røk på sesongens andre hjemmetap forrige helg da det ble 0-1 tap for Wolfsburg. Iver Fossums lag ligger på 10. plass med totalt 27 poeng. Har dog ikke imponert på bortebane så langt, kun to av ti bortekamper er vunnet (2-3-5). Her er Julian Korb tilbake etter en kamps karantene, ellers er det uforandret fra sist helg.

4-0-1 på de fem siste tilsvarende og slik statistikk liker vi. Hjemmeseier spilles til 2,10 i odds og kombineres med seier til Girona og gir oss en feit kveldsdobbel til spreke 5,04 i totalodds.