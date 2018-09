Langskudd prøves på Intility

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Tippetips: Søndagskupongen med solid potensiale

V4/V5 galopp: Herlig galoppsøndag i Gøteborg

V65 Biri: To toppbankere gir oss V65-suksess

Oddsdobbel: Oddsdobbel fra Norge og England

Oddstips Premier League: Ulvene bryter dårlig hjemmetrend

Det er et innholdsrikt oddsprogram denne søndagen. Det er blant annet full serierunde i Eliteserien og 1. divisjon, i tillegg er det to spennende kamper i Premier League, hvor Wolverhampton møter Burnley og Everton tar imot West Ham på Goodison Park. Det er også kamper fra tysk Bundesliga og italiensk Serie A på oddsmenyen.

Vålerenga - Rosenborg U/B - 5,80 (Spillestopp 19:55)

Hele fem år på rad har Rosenborg tatt med seg poeng når de har spilt borte mot Vålerenga. VIF har med andre ord lenge hatt store problemer med trønderne. Vålerenga viser endelig fremgang for tiden, og blir ingen kasteball i dagens oppgjør. Gjestene topper Eliteserien med tre poeng i kveld.

Vålerenga er i ferd med å gjøre Intility til det fortet alle tilhengerne håpet det skulle bli. 5-4-1 begynner å ligne noe på hjemmebane. Laget har tre strake seire, og vant 1-0 borte mot erkefienden Lillestrøm i siste kamp før landskamppausen. Med ytterligere fremgang kan faktisk Vålerenga snuse på en bronseplass i årets serie. Klubben har nylig gjort en kjempesignering i midtbanespilleren Abu. Sistnevnte og Fredheim Holm har virkelig funnet tonen, og de var svært gode på Åråsen. Det blir artig å se om de kan fortsette dette mot Rosenborg-spillerne, som holder Europa-nivå. Ingen problemer før kampen, og trener Ronny Deila har full tropp å velge fra.

Rosenborg ledet ligaen da vi skrev disse analysene, men lørdags kveld tok Brann en enkel seier i Haugesund. Dermed er Brann et poeng foran Rosenborg når kveldens kamp sparkes i gang. Etter det kontroversielle trenerbytte har laget sakte men sikkert begynt å prestere og ta mye poeng. RBK har sju seire og en uavgjort på de siste åtte spilte, og totalt 7-1-2 på fremmed gress etter 10 bortekamper. I sin siste kamp vant Rosenborg 1-0 hjemme over Haugesund.

Det er en del utenomsportslig rundt RBK for dagen. Kåre Ingebrigtsen og Hoftun har saksøkt - grunnet usaklig oppsigelse. I tillegg har stjernespiller Bendtner vært innvolvert i en voldsepisode. Dette er ikke heldig, men jeg må innrømme at trønderne har imponert meg spillemessig etter at Coolen tok over laget. Jeg tror alt dette rundt spiller inn i dagens kamp.

Pål Andre Helland er meget tvilsom før kampen og Nicklas Bendtner sliter både med en liten skade, men også med den nevnte voldsepisoden.

Begrunnelse U/H: Disse oppgjørene blir veldig ofte jevne, men Rosenborg har hatt det klare overtaket når de har gjestet Oslo de seneste årene. Vi ser for oss at det fort står 0-0 til pause. Utover i andreomgangen tror vi det vil vises at Rosenborg er det beste laget. Dermed mener vi helt klart at 5,80 på U/B bare må prøves.

Vi tror klart mest på Rosenborg, og borteseier er det vi tror mest på. Dette kan og prøves til 2,15.