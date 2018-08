Leeds tar sin fjerde strake

Denne tirsdagen blir vi servert et spennende oppgjør fra Obos-ligaen. England tar ikke fri, og i Championship spilles det fire veldig fine kamper. Det er og siste kvalifiseringsrunde til Champions League, og tirsdag spilles det tre oppgjør og det samme gjør det onsdag. Vinnerne etter to oppgjør har altså sikret seg en plass i gruppespillet i årets Champions League.

Swansea City- Leeds - B 2,25 (Spillestopp tirsdag 20:40)

Swansea hadde en grusom sesong i fjor. Laget som holder til i Wales var rett og slett ikke i nærheten av det høyeste nivået i England i fjor. Det er ingen enkel oppgave å bare rykke rett opp igjen, men Swansea kommer garantert til å være et av lagene på øverste halvdel av tabellen. Swansea City startet sesongen på beste vis med å slå både Sheffield United og Preston. Dette var to sterke seiere. Nå sist ble det 0-0 mot Birmingham, og undertegnede så kampen. Det er ingen tvil om at Birmingham hadde fortjent å vinne. De hadde klart flest sjanser, men en meget god Erwin Mulder i Swansea-målet var hovedgrunnen til at det ble poengdeling. Ved pause var faktisk skuddstatistikken 14-1 i Birminghams favør.

Uansett, et poeng er et poeng. Og at man tar poeng på en dårlig dag skal laget ta med seg. I sommer sikret Swansea seg blant annet den kosovisk-norske-spilleren Bersant Celina. Jordan Ayew ble og hentet på en lånavtale. Swansea var, ved siden av dette, ikke spesielt aktive på overgangsmarkedet i sommer. Dette har gjort tilskuerne i Wales frustrerte, men det gjenstår å se om styret har kontroll eller ikke. Det blir veldig spennende å se laget mot Leeds i kveld.

Leeds. For en serieåpning laget har hatt. Litt uventet er det at laget står med tre av tre seiere. Fakta er at Leeds har spilt veldig god fotball, og spesielt i de to første kampene mot Stoke og Derby. Nå sist mot Rotherham var det ikke en like god innsatst, til tross for seier. Rotherham var faktisk farlig frempå tre-fire ganger og burde hatt et mål - kanskje to. Det viser dog at Leeds har noe på gang når de vinner slike kamper også. Det er dette som er viktig.

I dag skal Leeds og Marcelo Biesa, som er hovedtrener, virkelig opp til prøve. Dette er foreløpig den tøffeste testen som venter. Nevnte Biesa har satt sitt preg på Leeds, og måten han vil spille fungerer foreløpig ekstremt godt. En målforskjell på 9-2 på de tre første hører hjemme i toppen. Vi tror hardt på at Leeds tar sin fjerde strake seier i kveld.

På overgangsmarkedet i sommer ble blant annet Patrick Bamford og Barry Douglas hentet inn. Jamal Blackman og Lewis Backer er begge på lånavtale fra Chelsea.

Begrunnelse B: Leeds har fått mye selvtillit etter den meget sterke innledningen av sesongen. Det virker som trener Biesa har noe stort på gang. Swansea har ikke gjort mye endringer på laget i sommer, og sliter fremover på banen. De burde tapt mot Birmingham sist, og var heldige. Vi mener 2,25 på Leeds-seier er spillbart.

