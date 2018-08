Leeds vinner toppkampen

Det er et usedvanlig spennende langoddsprogram denne fredagen. Høydepunktet for mange anglofile nordmenn er toppkamp i Championship i England mellom Leeds og Middlesbrough. Det er ikke den eneste godbiten. I spansk La Liga spilles det tre kamper denne fredagen, i tillegg er det storkamp i italiensk Serie A hvor Milan tar imot Roma på San Siro. Det er også kamper i Allsvenskan, i dansk Superliga og i 2. Bundesliga. Som vanlig på fredagene er det også fulle serierunder på nest øverste nivå i Frankrike og Nederland.

Leeds United – Middlesbrough 2,05 – 3,05 – 3,10 H (spillestopp kl. 2040)

Toppoppgjør på Elland Road mellom to av opprykkskandidatene i Championship. Lagene ligger på henholdsvis første- og annenplass på tabellen, men det er bare målforskjellen som skiller dem.

Den nye Leeds-treneren Marcelo Bielsa var ventet å gjøre seg bemerket i England denne sesongen, men ingen visste om hans managerstil ville ha en positiv eller negativ innvirkning på Leeds.

Så langt har Bielsa-effekten vært god. Leeds har klatret til topps i Championship etter bare fem kamper. Den gamle storheten fra Elland Road er det mestscorende laget i Championship med 14 mål på fem kamper.

Leeds gikk på sesongens første tap i midtuken, da de tapte 0–2 mot Preston i ligacupen. Bielsa gjorde en ni endringer i startelleveren fra kampen mot Norwich i helgen. Bare Pontus Jansson og Kalvin Phillips var igjen i startoppstillingen mot Preston. Cup-nederlaget kom likevel som en overraskelse.

I ligaen har det gått bedre for Leeds som har vært utrolig offensive under Bielsa. Fredag jakter de sin tredje seier på rad hjemme på Elland Road.

På fredag møter Championships beste angrep ligaens mest solide forsvar. Middlesbrough har kun sluppet inn to mål. Begge baklengsmålene til Boro kom i serieåpningen mot Millwall. Den kampen endte 2–2. De står med fire seire på rad nå, og de har holdt nullen i alle fire kampene.

Middlesbrough sin sterke start på sesongen har ikke kommet som et sjokk på noen. Boro var før sesongen spådd å være en av de heteste opprykksfavorittene denne sesongen. De har et solid lag.

Det har de vist i kampene mot Sheffield United, Bristol City og West Brom.

Tony Pulis sitt lag er ubeseiret i alle syv kampene sine denne sesongen, og på typisk Pulis-vis er Boro det laget som topper statistikken over scoringer på dødball sammen med Derby og Rotherham. De har scoret fire.

Lagene som Pulis har ledet har også hatt som varemerke at de er tette defensivt, men Middlesbrough-forsvaret vil bli satt på en skikkelig prøve på Elland Road. En mann som kan åpne Boro-forsvaret er Patrick Bamford. Bamford er mannen som scoret hat trick for Middlesbrough mot Leeds i mars, men i sommer signerte han for Leeds.

Selv om han ikke skulle være i startelleveren, så tror jeg Leeds har gode muligheter for å få revansj. Kemar Roofe har vært effektiv på topp hos Yorkshire-laget. Han har scoret fire mål hittil. Sammen med Mateusz Klich og Pablo Hernández vil han lage trøbbel for Leeds-forsvaret, tror jeg.

Samtidig har Leeds en solid hjemmestatistikk mot Middlesbrough. De har kun tapt én av de siste syv kampene, og de har vunnet fire av de fem siste hjemmekampene mot Middlesbrough.

Boro vant riktignok 3–0 mot Leeds sit gang lagene møttes, men Riverside-laget har ikke vunnet to kamper på rad mot Leeds siden desember 1979.

Liam Cooper er muligens tilbake hos Leeds. Midtbanespilleren Adam Forshaw er definitivt ute. Han spiller ikke fredagens kamp.

Boro-spissen Rudy Gestede er fortsatt ute med skade, men midtbanespilleren Harry Chapman er ventet å få sjansen etter å ha kommet inn fra benken mot Rochdale i ligacupen.

En kuriositet er at Marcelo Bielsa er den åttende manageren som leder Leeds på like mange ligakamper mot Middlesbrough. I denne perioden har McDermott, Hockaday, Redfearn, Rösler, Evans, Christiansen og Heckingbottom vært Leeds-managere.

Sist Middlesbrough var på besøk på Elland Road på en fredag var 1. juledag 1936. Den gangen tapte de hele 0–5. Jeg tror de taper denne fredagen også.

Boro kommer til å gi Leeds tøffere kamp om poengene denne gangen, men jeg venter en knapp seier til hjemmelaget her. 1–0 eller 2–1 til Leeds? 2,05 i odds på Leeds-seier er greit nok. Spillestopp er klokken 2040.

