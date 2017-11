Leicester kan snyte City

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Det er meget flott langoddsprogram vi har foran oss denne lørdagen. Byderby mellom Arsenal og Tottenham i Premier League, byderby mellom Roma og Lazio i Serie A og byderby mellom Atletico Madrid og Real Madrid i La Liga er bare noen av godbitene vi har i vente.

Leicester - Manchester City H 7,25 (spillestopp kl 15.55)





Claude Puel har skaffet Leicester fire poeng på sine to første seriekamper, som ny manager. Først ble det overbevisende 2-0 seier hjemme mot Everton, mens laget ledet både 1-0 og 2-1 borte mot Stoke i siste seriekamp, men måtte nøye seg med 2-2. 2-1-2 på sesongens fem første hjemmekamper. Vincent Oborra er friskmeldt og da er det stort sett bare langtidsskadde Robert Huth som mangler for vertene.

Manchester City med fantastiske 10-1-0 på sine elleve første seriekamper og ledelsen økte til åtte poeng i den siste serierunden før landslagspausen. Samtlige fem bortekamper er vunnet med tildels overbevisende sifre, men både mot Bournemouth (2-1) og West Bromwich (3-2) ble det sliteseire. Midtstopper Nicolas Otamendi soner karantene, mens Fabian Delph er usikker

1-1-1 på de tre siste tilsvarende. Før eller siden ryker City på et tap og Leicester vant altså tilsvarende kamp 4-2 forrige sesong. 7,25 på at Leicester gjentar bedriften og påfører Manchester City sesongens første nederlag, er så spennende odds at vi tester denne i ettermiddag.