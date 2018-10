Ligacupdobbel til over tre ganger innsatsen

Tirsdagens langoddsprogram inneholder to interessante kamper i den engelske ligacupen. Og så er det en meget viktig tirsdagskamp i OBOS-ligaen mellom HamKam og Mjøndalen. I tillegg er det denne tirsdagen også cupkamper i Tyskland, Nederland og Frankrike. Men det er også mye ishockey. Blant annet kamper fra svensk SHL, sveitsisk liga og tysk liga.

Bournemouth – Norwich City H 1,55 (spillestopp kl 20.40)

Kan Bournemouth bygge videre på den fantastiske sesongstarten med mer suksess i ligacupen?

Laget fra den engelske sørkysten er oppe på sjetteplass etter ti serierunder. I forrige serierunde banket de Fulham 3–0 på bortebane.

For Eddie Howe og Bournemouth kan denne sesongen bli den beste etter opprykket til Eliteserien, hvis de klarer å fortsette å spille på samme måte utover i sesongen. Å ligge over Manchester United på Premier League-tabellen er en god prestasjon for den lille klubben fra sørkysten.

Howe har et talentfullt lag som scorer mye mål. Med tre mål sist helg har Bournemouth nå scoret mer mål enn klubber som Tottenham, Manchester United og Everton. Scoringsformen gjør at de stadig oftere nevnes som en utfordrer til å ta en plass i Europa League neste sesong.

Norwich har vist at de er i stand til å blande seg inn i opprykkskampen. The Canaries ligger på 4. plass. Seieren mot Brentford i helgen gjorde at de har tre kamper på rad uten tap.

Gjestene jakter opprykk denne sesongen, men jeg tror likevel ikke at de vil tape denne kampen.

Bournemouth vil antakeligvis stille med et meget sterkt lag i denne kampen. De tok seg til kvartfinalen sist sesong, og nå øyner de muligheten for å gå lenger denne sesongen. De er i super form. King har scoret tre ganger i de tre siste kampene.

Joshua King er usikker hos Bournemouth, mens kanarifuglene mangler Teemu Pukki, Louis Thompson og Grant Hanley.

Bournemouth har vunnet fem av de seks siste ligacupkampene, og jeg tror de har sjansen til å gå langt i ligacupen denne sesongen. 1,55 i odds er lavt, men jeg prøver den i en dobbel.

Burton Albion – Nottingham Forest B 2,05 (spillestopp kl 20.40)

Det vil være et lite fotballsjokk hvis Burton Albion skulle klare å slå ut Nottingham Forest i ligacupen.

Burton-manager Nigel Clough møter klubben han tidligere var spiller i, Nottingham Forest, på Pirelli Stadium. The Brewers ligger på tredje nivå i det engelske divisjonssystemet, hvor de innehar 16.-plassen på tabellen.

Burton har fått en litt dårlig inngang til denne kampen. De tapte 1–2 mot Peterborough i helgen. Nå har de 18 poeng på de 15 siste kampene. De har dermed 17 poeng opp til til serieleder Portsmouth.

Ligacupen er ikke øverst på Forest sin prioriteringsliste, men Forest kommer først og fremst til Pirelli stadium for å prøve å gå videre i turneringen.

Forest har lange tradisjoner i ligacupen. De har vunnet turneringen fire ganger tidligere. Alle med Brian Clough som manager.

Tidene har forandret seg siden den gang. Forest har vært ute av Premier League i 20 år. De har fått en god start på sesongen, og ligger like utenfor playoffplassene.

Men; en seier mot Burton vil gi Forest en plass i fjerde runden i ligacupen for første gang siden 2004. Etter å ha vunnet mot Newcastle og Stoke i de to siste kampene, er Aitor Karanka sitt lag i strålende form. På lørdag spilte Nottingham 1–1 mot serieleder Leeds, og de vil forsøke å bygge videre på den seieren.

De har hatt et godt tak på Burton, som har tapt fire av de seks siste kampene mot dem.

Forest burde a en god mulighet til å vinne denne kampen. De er ubeseiret i fem av de seks siste kampene i denne turneringen. Burton på sin side har bare vunnet én av de fire siste hjemmekampene sine.

Jeg tror Forest fikser seier her. 2,05 i odds kan også brukes som et singelspill, men vi har den med i vårt dobbelttips.

Tirsdagens dobbelt tips er Nottingham Forest + Bournemouth. Denne kombinasjonen belønnes med 3,18 i odds. Spillestopp er klokken 2040.

