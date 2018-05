Lillestrøm får det stritt mot KFUM

Sportspills øvrige onsdagsmeny:

Det er et strålende langoddsprogram vi har foran oss onsdag. Det spilles NM-fotball i Norge i midtuken og 14 av de 16 kampene i tredje runde skal avvikles onsdag. I tillegg er det finale i Coppa Italia mellom Juventus og Milan, både Barcelona og Real Madrid skal ut i seriekamper i La Liga og ikke minst er det fire kamper fra Premier League. I ishockey-VM står det fire kamper på menyen onsdag.

KFUM Oslo - Lillestrøm H 6,00 (spillestopp kl 17.55)





Ambisiøse KFUM gikk på sitt første poengtap i helgen, da det ble 1-1 borte mot Arendal. De tre første seriekampene i 2. divisjon avdeling 1 ble alle vunnet med overbevisende sifre. Tok seg til 3. runde etter å ha slått divisjonskollega Elverum på bortebane etter ekstraomganger.

Lillestrøm tok tre meget viktige poeng da de slo svake Sandefjord 1-0 hjemme på Åråsen søndag. Men alle sju poengene er tatt hjemme på Åråsen og samtlige fire bortekamper er tapt i Eliteserien. 3. divisjonslaget Lørenskog ble slått 5-1 i forrige runde, men det stod 1-1 til pause i den kampen.

KFUM Oslo er nok et mye bedre lag enn Lørenskog og dette blir ingen walkover for Lillestrøm. Vi værer en overraskelse på KFUM Arena og dette må være cuprundens mest spennende høyoddser. 6,00 på at KFUM vinner denne kampen er flott odds og spilles.