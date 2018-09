Liverpool får revansj i supermøtet i London

Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Lørdagens langoddsprogram er meget innholdsrikt og byr blant annet på toppkampen Chelsea - Liverpool i Premier League, storkampen Real Madrid - Atletico Madrid i La Liga og byderbyet i Roma mellom Roma og Lazio i Serie A. Totalt skal det spilles åtte kamper i Premier League, det er full runde i Championship og en rekke kamper både i La Liga, Serie A, Bundesliga og Ligue 1. I tillegg er det drøssevis med kamper både i Postord-ligaen og Norsk Tipping-ligaen her hjemme og det spilles også Eliteseriefotball mellom Sandefjord og Odd.

Chelsea – Liverpool B 2,35 (spillestopp kl 18.25)







Chelsea slo Liverpool på Anfield i ligacupen onsdag, men det er lørdagens Premier League-kamp som virkelig betyr noe for lagene.

At Chelsea snudde 0–1 til 2-1-seier på bortebane kan ha skaffet dem et lite psykologisk overtak før møtet på Stamford Bridge.

Eden Hazard kom på banen da Chelsea slet mot Liverpool. Det bytte viste seg å være et smart trekk av trener Maurizio Sarri. Det var belgieren som tråklet seg gjennom Liverpool-forsvaret og hamret inn det avgjørende 2-1-målet til London-laget.

Dermed er Chelsea fortsatt ubeseiret etter åtte kamper i alle turneringer, hvorav syv er vunnet. Det eneste poengtapet i Premier League så langt kom forrige helg da de spilte 0–0 mot West Ham.

Liverpool er det eneste laget i Premier League som har vunnet alle kampene sine så langt. De slo Southampton enkelt 3–0 forrige helg, og det var lagets sjette seier på rad.

Jeg mener likevel at Jürgen Klopps menn har mye å gå på spillemessig. Det handler mye om at verken Salah eller Firmino har sprudlet slik de gjorde sist sesong. Finner de to formen, så skal Chelsea passe seg. Begge startet på benken i onsdagens ligacupoppgjør, så de skal være uthvilt til lørdagens dyst.

En som har funnet formen er Eden Hazard.

Frem til han kom inn fra benken i ligacupkampen på Anfield, hadde Liverpool virket solide bakover. De slapp riktignok inn to mål i Champions League-oppgjøret mot PSG, men de har kun sluppet inn to mål på seks Premier League-kamper.

Hazard blir også en utfordring for Liverpool lørdag. Han har scoret fem Premier League-mål allerede denne sesongen, selv om han bare har startet fire kamper. Han har scoret i tre av de fire siste ligakampene, og scoret et vanvittig hat trick mot Cardiff tidligere denne måneden.

Liverpool skal lørdag forsøke å vinne sin syvende kamp på rad. Det har de bare klart én gang tidligere. Det skjedde i i 1990-1991-sesongen, og jeg tror de tar tre poeng på Stamford Bridge lørdag.

Statistikken viser at Liverpool kun har vunnet to av de siste 15 kampene mot Chelsea i alle turneringer. Det som gir Liverpool-fansen håp er at begge seirene kom på Stamford Bridge.

Samtidig har Liverpool slitt på bortebane mot topplagene. De har kun vunnet én av de åtte siste kampene mot topp seks-lagene. Seieren kom tidligere denne sesongen mot Tottenham.

Antonio Rüdiger er usikker hos Chelsea. Pedro og Ruben Loftus-Cheek er trolig tilbake etter skader, mens Andreas Christensen er friskmeldt etter en magetrøbbel.

Virgil van Dijk er tvilsom hos Liverpool. Han har ikke trent siden han måtte ut med en ribbeinsskade forrige helg. Trent Alexander-Arnold og Georginio Wijnaldum er tilgjengelig igjen etter henholdsvis sykdom og skade.

Jeg forventer en ganske jevn kamp. Begge lagene er ubeseiret i ligaen denne sesongen, og fire av de siste syv Premier League-møtene mellom lagene har endt uavgjort. Det er likevel verdt å merke seg at Chelsea kun har vunnet én av de siste fem hjemmekampene mot Liverpool. Liverpool har faktisk vunnet to av de siste tre bortekampene mot London-klubben, og jeg tror de kan klare det igjen på Stamford Bridge i dag. 2,35 i odds på borteseier er ikke all verden, men vi satser likevel pengene på Liverpool.

