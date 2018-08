Liverpool får trøbbel mot Palace

Vi tar fatt på en ny uke. Det er både kamper fra England, Spania, Italia og Norge denne mandagen. Med andre ord en innbydende meny. Særs spennende blir det å se Atletico Madrid i årets første seriekamp borte mot Valencia. I England er spørsmålet om Liverpool kan fortsatte fremgangene i årets første bortekamp? Vi gir deg svaret på det meste denne mandagen!



Crystal Palace - Liverpool (1-0 H) 2,55 (Spillestopp 20:55)

Her spiller vi altså på at det enten blir uavgjort eller hjemmeseier. Begrunnelse for spillet kommer lengre ned i artikkelen.

Crystal Palace har virkelig noe på gang for tiden. Det er det ingen tvil om. I den første kampen denne sesongen ble nyopprykkede Fulham virkelig smadret. Palace ga seg ikke før det sto 2-0, og vi ble virkelig imponert over innsatsen. Det var egentlig ikke veldig sjokkerende at laget gjorde det såpass bra i serieåpningen. De avsluttet nemlig fjorårssesongen på en svært imponerende måte. På de siste seks kampene i fjor tapte ikke londonklubben en eneste kamp (4-2-0). Laget virker til å være i kjempeform, og vi tror Liverpool skal få kjørt seg her.

I dette oppgjøret i fjor tok Palace ledelsen, men Liverpool snudde det. Mohamed Salah scoret i det 84. minutt. Det var veldig jevnt, noe som viser hvor vanskelig det er å komme til intime Selhurst Park. Det er vel neppe noen som lager mer liv på engelske baner enn Crystal Palace sine tilhengere gjør.

At Wilfried Zaha nylig skrev under på en femårskontrakt var fantastiske nyheter for londonklubben. I dagens kamp kan vi og muligens få se Max Mayer, som signerte for Palace i sommer, fra start. Den tidligere Schalke-spilleren er meget god spiller som trolig vil forbedre Palace en hel del. Ellers har ikke Roy Hodgson noe skader å bekymre seg for. Tomkins og Sakho har spilt 13 ligakamper som midtstoppere sammen, og laget har vært ubeseiret i samtlige. Disse to starter i morgen.

Liverpool imponerte de fleste i fjor og var veldig gode. At laget kom seg helt til Champions League-finalen var utrolig uventet. Men det viser bare at Jürgen Klopp gjør mye riktig, og det ventes at mannskapet hans skal få en enda bedre sesong i år.

Laget fra Merseyside var bunnsolide i årets første seriekamp mot West Ham på Anfield. Det ble en veldig enkel 4-0-seier. Det skal dog sies at West Ham ikke virker sterke i år heller. Londonklubben gikk nemlig på et nederlag for Bournemouth på hjemmebane i helgen. Det er svakt og det skulle nesten bare mangle at Liverpool slo dem kontrollert forrige helg. Uansett, innsatsen til Klopp sine gutter var god.

Naby Keïta var virkelig solid i sin første kamp for Liverpool. Gutten som kommer fra Guinea var involvert i mye og kommer til å bli et solid tilskudd for Liverpool. Foran dagens oppgjør er det ikke mye forandringer som har skjedd i troppen til Liverpool siden sist helg, men Joel Matip og Fabinho er nå aktuelle og trolig med i troppen. Dejan Lovren er ikke aktuell på en stund.

Begrunnelse HU: At Liverpool bare skal leke hjem en seier på Selhurst Park tror vi ikke på. Det vil bli tøft. At bortelaget er klare favoritter finner vi riktig, men 1,42 på ren borteseier gjør at vi må prøve i mot. Palace er i meget god form og det er neppe enkelt å hente tre poeng her. Vi tror Liverpool får problemer.

