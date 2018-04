Sportspills øvrige lørdagsmeny:

Oddsdobbel 1: Manchester City reiser seg direkte

Oddsdobbel 2: Vålerenga liker seg best i Oslo

Oddsdobbel 3: Brighton vil bli i Premier League

Oddsdobbel 4: Spansk hjemmedobbel til over fire i odds

Oddssingel Premier League: Liverpool kan få det tøft

Tippetips: Tottenham dundrer videre

V75 Leangen: Garberg må fikse V75-cashen på Leangen

Deadline Day Eliteserien: Her er oversikten over hva klubbene gjorde

Eliteserien: Her er vinterens overganger i Eliteserien

Det er et vidunderlig langoddsprogram vi har foran oss lørdag. Everton tar imot Liverpool, mens Manchester City tar imot Manchester United til herlige byderby i Premier League. Og her hjemme er det Eliteseriekamp mellom Vålerenga og Strømsgodset. Utover dette masse annen internasjonal fotball fra både England, Spania, Italia, Tyskland og Frankrike.

Everton - Liverpool H 3,75 (spillestopp kl 13.25)





Statistikken er definitivt ikke på Evertons side foran lørdagens byderby i Liverpool. Kun ett av de siste 22 oppgjørene mellom lagene har blitt vunnet av Everton og ingen seire på de 14 siste oppgjørene. 17. oktober 2010 var sist gang Everton vant og den kampen ble spilt på Goodison Park. De seks spilte på Goodison Park har endt med fire poengdelinger og to Liverpool-seire.

Everton har hatt en skuffende sesong og ligger på 9. plass med totalt 40 poeng. Det er spesielt på bortebane laget har underprestert denne sesongen og 2-5-9 er meget svake tall. Hjemme på Goodison Park har dog laget levert betydelig bedre og 9-2-5 er brukbar hjemmestatistikk. Stod med tre strake hjemmeseire før det 1-3 tap for Manchester City i den siste hjemmekampen. Lørdag er både Idrissa Gueye og Ashley Williams tilbake etter hhv skade og karantene, noe som betyr at Sam Allardyce kun mangler sine langtidsskadde spillere som blant annet omfatter Gylfi Sigurdsson og James McCarthy.

Vi var aldri i tvil om å lansere Liverpool-seier hjemme mot Manchester City onsdag kveld, ikke minst grunnet den flotte hjemmeoddsen (2,65). Liverpool skuffet så visst ikke og gikk til pause med 3-0 ledelse etter en strålende førsteomgang. Returoppgjøret spilles allerede førstkommende tirsdag og Manchester City er naturligvis kapable til å hente inn forspranget. Det betyr garantert at Jürgen Klopp må hensynta returoppgjøret, selv om disse derbyene betyr så mye for fansen. Mohamed Salah blir neppe "ofret" lørdag da han er småskadet, og i tillegg er Emre Can, Adam Lallana, Ben Woodburn, Ragnar Klavan, Joel Matip og Joe Gomez uaktuelle. Nå var riktignok kun Salah i startoppstillingen av disse mot Manchester City, men det må være en sjelden sjanse for Everton til endelig å vinne dette byderbyet igjen.

3,75 på et helmotivert Everton må være verd å teste i denne tidlige lørdagskampen i Premier League.