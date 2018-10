Liverpool-legenden fortsetter Europa League-suksessen

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

En innbringende torsdag venter oss, og vi kan se frem imot fine oppgjør ute i Europa. Det er Europa League som står i fokus. Vi får se lag som Arsenal, Chelsea, Milan og Marseille i fokus. I tillegg til dette blir det veldig spennende å følge både Rosenborg og Sarpsborg. Ved siden av dette er det ikke mye på fotballfronten denne torsdagen, men det spilles fire kamper i Get-ligaen.

Rangers – Spartak Moskva H 2,00 (spillestopp kl 20.55)

Steven Gerrard og Rangers har fått en god start på Europa League. De tok ett poeng på bortebane mot Villareal i Spania og de slo enkelt Rapid Wien hjemme i Glasgow.

Rangers har en glimrende mulighet til å øke forspranget sitt i gruppe G torsdag. Det er ikke mange Rangers-fans som hadde ventet at laget deres skulle toppe en av gruppene i Europa League for seks måneder siden, men Steven Gerrard-effekten har løftet det skotske laget.

Skottene spiller god fotball og de vinner kamper. I den hjemlige ligaen slo de Hamilton 4–1 på bortebane i helgen. Nå står laget med fem seire på de siste seks kampene i alle turneringer. De er åtte poeng bak Hearts, som topper Premiership i Skottland, men de er bare to poeng bak erkerival Celtic.

Spartak har vært fryktelig ustabile denne sesongen, og trener Massimo Carrera fikk fyken etter forrige helgs 2-3-tap mot Arsenal Tula. De ligger nede på sjetteplass på tabellen i den russiske toppserien, syv poeng bak serieleder Zenit. Russerne har kun tatt ettt poeng så langt i gruppen, og dersom de ikke vinner denne kampen vil de har små muligheter for å gå videre fra gruppespillet.

Det er et kraftig sveket Spartak som kommer til Ibrox torsdag. Luiz Adriano, som startet søndagens hjemmekamp mot Arsenal Tula, er suspendert. Den brasilianske spissen soner en karantene på tre kamper etter å ha slått en motspiller i Champions league-kvaliken.

Kaptein Denis Glusjakov og forsvarsspilleren Andrey Yeshchenko trener fortsatt med klubbens ungdomslag etter at de kritiserte trener Carrera i sosiale medier. De er ikke med laget til Skottland. En annen brasiliansk spiss, Pedro Rocha, er ute med skade, mens to andre midtbanespillere – den georgiske landslagsspilleren Jano Ananidze og Russlands Alexander Samadov – har heller ikke reist til Glasgow.

Rangers-manager Gerrard mangler forsvarsspilleren Wallace og Arfield. Begge er ute med skader.

Spartak har ikke vunnet i elle av de siste tolv kampene i Europa, og jeg tror heller ikke at de vinner mot et formsterkt Rangers-lag. Det virker ikke som russerne satser på Europa League. De stiller med et sterkt sveket lag på Ibrox i kveld, og jeg mener 2,00 i odds på Rangers-seier er ok. Jeg bruker Rangers i en pen dobbel.

FC København – Slavia Praha 2,40 – 3,00 – 2,60 H (spillestopp kl. 1850)

To skjebnekamper mot Slavia Praha venter for Ståle Solbakken og FC København. Den første kampen spilles i Parken torsdag kveld.

Dansk fotball trenger FC Københavns suksess i Europa, og Solbakkens menn har fått en god start på Europa League denne sesongen. De klarte 1–1 mot gruppefavoritt Zenit St. Petersburg i første kampen, og de fulgte opp med å slå franske Bordeaux 2–1 på bortebane i den forrige kampen. Dermed ligger danskene på annenplass i gruppen.

Helgens 3-1-seier mot Vejle var startskuddet på en svært hektisk periode for FCK. De skal spille seks kamper på de neste 18 dagene. Det første mot Slavia i kveld.

Carlos Zeca feiret Robert Skovs seiersmål mot Bordeaux sammen med fansen. Det likte ikke dommeren, og han ga Zeca andre gule kort. Dermed må han stå over torsdagens kamp. Solbakken må også klare seg uten den tidligere Slavia-spilleren Michael Lüftner. Nicolai Boilesen er usikker, men han er iallfall med i troppen.

Slavia er ingen walkover for danskene. De slo Bordeaux, og gikk på et knapt tap mot Zenit. Den tsjekkiske hovedstadsklubben topper den hjemlige ligaen etter tolv serierunder, hvor de har ti seire på de tolv kampene. De ligger to poeng foran Viktoria Plzen på annenplass.

De har scoret hele 28 mål, og det gjør dem til det laget som scorer mest i den tsjekkiske toppserien. Sammen med Sparta Praha er de det laget som har sluppet inn færrest mål. De står med syv baklengsmål hittil. Slavia slo Slovan Liberec i søndagens ligakamp hjemme i Tsjekkia.





Dersom FCK vinner torsdagens kamp, vil de mest sannsynlig klare å gå videre fra gruppen. Men de får ingen enkel oppgave, selv om de er ørsmå favoritter på oddsen. Jeg ser for meg at det blir en ganske jevn kamp i Parken, men at danske tar en knapp seier. Oddsen for hjemmeseier har steget til 2,40 i løpet av dagen, og jeg bruker denne i en sprek dobbel sammen med Rangers.

Torsdagens Europa League-dobbel er FC København + Rangers. Denne kombinasjonen belønnes med flotte 4,80 i modds. Spillestopp er klokken 1850.

