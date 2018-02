Liverpool må tenke på Porto

Superhelgen fortsetter og allerede klokken sju begynner herrenes tremil med skibytte i OL. Skiskytterherrene skal gå sprint i et annet høydepunkt. Ellers ruller fotballen videre og både Liverpool og Manchester United skal i aksjon i tøffe bortekamper, blant mye, mye annet.



Sportspills øvrige søndagsmeny:

Oddstips 1: Aspas & co. dundrer mot Europa

Tippetips: United fortsetter seiersmarsjen

Utfor menn: Herlig vinnerodds på Lund Svindal

5000 meter skøyter: Lunde Pedersen en soleklar medaljekandidat

Sprint skiskyting: Thingnes Bø jakter gull på favorittdistansen

OL Pyeongchang: Her er programmet for vinter-OL

Det ble en glitrende lørdag og det mye takket være treff på to av tre OL-spill - både Kallas gull i Skiathlon til 2,50 ganger pengene og at Forfang ble beste norske til 2,75 satt som et skudd. På fotballsiden måtte vi takle et lite underskudd, ettersom Swanseas seier over Burnley til 2,25 ble eneste treff.



Dagens langskudd, innleveringsfrist klokken 17.25.

Southampton - Liverpool, H 3,85.

Kanskje var forrige helgs 3-2-seier over West Bromwich på bortebane kampen som snudde sesongen til Southampton? De har vært svake stort sett hele sesongen og var faktisk uten seier i hele tolv kamper på rad før de reiste til the Hawthorns. Snakk om etterlengtet trepoenger!

Hjemmepublikummet på St. Mary's har ikke hatt all verden å juble for denne sesongen heller, 3-6-5 er tallene. De har ingen nye skader og kan stille med den samme elleveren som sist helg, rekordsigneringen Guido Carrillo beholder sin plass på topp.

Liverpool spilte en glitrende førsteomgang mot Tottenham sist helg, men klarte ikke holde helt inn og er nok skuffet over 2-2. Isolert sett er det dog et godt resultat og de holder seg innenfor topp fire med knapp margin. Alt på onsdag skal de til Porto for å spille åttedelsfinale i Champions League og den kampen er nok litt i bakhodet på Klopp allerede.

Southampton er en motstander de har slitt mot i senere år og de siste tre på St. Mary's har endt med to seire til Saints og én uavgjort i alle turneringer.

The Reds har vært bra på reisefot denne sesongen og 7-3-3 er gode tall. Moreno og Klavan er tilbake fra skader, mens Joe Gomez stadig er ute.

Saints fikk en etterlengtet opptur sist, har en god statistikk mot Liverpool for tiden og kan by på problemer her. Vi fristes av lekre 3,85 på en skrellseier til hjemmelaget.

Klikk her for å levere denne!