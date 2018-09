Lukaku er brennhet

Sportspills øvrige onsdagsmeny:

Onsdagens langoddsprogram er i likhet med tirsdagens spekket med åtte kamper fra det innledende gruppespillet i Champions League. Manchester City, Manchester United, Real Madrid, Juventus, Bayern München og Roma er blant lagene som skal i aksjon i kveld. I tillegg er det fem kamper fra midtukerunden i Championship, det er en kamp fra Serie A og her hjemme er det håndball i Eliteserien både for kvinner og menn. Legg også merke at Bonuspotten er på skyhøye 3,3 mil kr på ukens midtukekupong som har innleveringsfrist kl 20.55 i kveld.

(Det er to spill i saken - både et pause/fulltid-spill + et målscorerspill)

Young Boys - Manchester United (pause/fulltid dobbel) B/B 2,50 (spillestopp kl 20.40)







Young Boys har klart å bryte Basel sin dominans i den sveitsiske Superligaen. Basel hadde vunnet den sveitsiske toppserien åtte år på rad før laget fra Bern gikk til topps forrige sesong. Young Boys vant dermed sin første ligatittel siden 1986.

De har vært nær ved å kvalifisere seg for gruppespillet i Champions League de to siste sesongene, men begge gangene har de røket ut i playoffen.

For to sesonger siden ble Borussia Mönchengladbach for sterke i playoffen. Tyskerne vant 9-2 sammenlagt. Sist sesong spilte Young Boys seg igjen frem til playoffen. Da tapte de 0-3 sammenlagt mot CSKA Moskva.

Denne sesongen møtte sveitserne Dinamo Zagreb i playoffen. Etter å ha spilt 1-1 i Bern var kroatene favoritter til å ta seg videre til gruppespillet, men Young Boys overrasket i Zagreb og vant 2-1.

Dinamo Zagreb er et bra lag, men nå venter tøffere motstand for sveitserne.

De siste to sesongene har Young Boys spilt mot Olympiakos, Astana, APOEL, Dynamo Kiev, Partizan og Skenderbeu i Europa League. Selv om de lagene klarte ikke Young Boys å gå videre fra gruppespillet. Nå skal de få kjørt seg mot europeiske giganter som Juventus, Valencia og Manchester United.

Young Boys har startet sesongen bra i den hjemlige ligaen. De har vunnet samtlige seks ligakamper, i tillegg er de gått videre i den sveitsiske cupen og i Champions League.

Manchester United viser stigende form etter en vanskelig start på sesongen i Premier League. De slo i helgen Watford 2-1 på Vicarage Road. Det var Old Trafford-lagets andre ligaseier på rad. De slo Burnley 2-0 like før landslagspausen.

Før Burnleykampen hadde Jose Mourinhos menn to tap på rad. Først gikk de på et sjokktap borte mot Brighton (2-3), og deretter fikk de bank på Old Trafford mot Tottenham (0-3).

Forrige sesong var en stor skuffelse for Manchester United, men de gode i gruppespillet i Champiosn League, hvor de vant fem av seks gruppespillkamper før de røk ut av turneringen i åttendedelsfinalen mot Sevilla.

Nå møter de et sveitsisk lag som ikke har efaring fra spill i Champions League-gruppespillet.

Vertene har tapt åtte av de siste tolv Champions League-kampene, men alle de taptene har kommet i kvalikrundene.

United-sammendrag

Young Boys mangler antakeligvis forsvarsspillerne Jordan Lotomba og Gregory Wuthrich og midtbaneduoen Pedro Teixeira og Sandro Lauper til kampen mot Manchester United.

Luke Shaw er fortsatt usikker etter å ha stått over helgens kamp på grunn av hoderystelsen han pådro seg i landskampen til England, men Marouane Fellaini var tilbake i action mot Watford. Phil Jones og Marcos Rojo er begge ute, mens Marcus Rashford er tilbake etter å ha vært suspendert. Antonio Valencia spiller ike kampen i Bern fordi JHose Mourinho & Co. er usikker på hvordan kneet hans vil tåle kunstgressunderlaget.

Jeg tror Young Boys blir for svake i dette selskapet. Manchester United er tilbake på vinnersporet, og jeg tror de slår sveitserne i onsdagens kamp. Jegf ser for meg en kamp der United går i strupen på Young Boys, og da tror jeg de går til pause med ledelse og vinner til slutt. Det scenarioet gir fine 2,50 i odds.

Scorer mål - Romelu Lukaku 2,00 i odds







Jeg tror også at brennhete Romelu Lukaku kommer på scoringslisten. Belgieren har både fart og fysikk, og han er vanskelig å stoppe. Han scoret tre mål på de to første kampene i Champions League-gruppespillet sists sesong, og jeg tror han kan gjenta den bedriften denne sesongen.

Manchester United-spissen har virkelig funnet formen. Han scoret i de tre siste bortekampene for De røde djevlene, og han har også vært glitrende for det belgiske landslaget. Lukaku scoret to nye landslagsmål for Belgia da Island ble slått 3-0 11. september.

Young Boys skal få slite med å stoppe den belgiske kraftpluggen, tror jeg. Derfor satser jeg pengene på Lukaku-scoring. Det vil doble innsatsen. 2,00 i odds på at den belgiske landslagsstjernen scorer er ok.

