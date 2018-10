Lukaku og United slår tilbake

Sportspills øvrige søndagsmeny:

Det er super-søndag for alle fotballelskere. Det er full serierunde i Eliteserien og OBOS-ligaen, men høydepunktet er uten tvil gullkampen i Bergen mellom Brann og Rosenborg som starter klokken 2000. I England er både Chelsea, Arsenal og Manchester United i aksjon, mens i La Liga spilles El Clasico mellom Barcelona og Real Madrid på Camp Nou.

Manchester United - Everton Lukaku scorer og United vinner? Ja - 3,05 (Spillestopp 16:55)

Manchester United sliter fortsatt en god del på og utenfor det grønne gressteppet. Manager Jose Mourinho klarer så langt ikke å få skuta på trygg grunn. Tiendeplass på tabellen er selvsagt uakseptabelt, og må forbedres. Hjemme på Old Trafford står laget med moderate 2-1-1 etter fire spilte. Og det har ikke vært noe voldsom tøff motstand de røde djevlene har møtt på eget gress så langt. Newcastle, Wolverhampton og Leicester har vært tre av lagene. Mot Leicester i den første hjemmekampen er rødtrøyene heldig som får et poeng.

United står også i fare for å falle ut av Champions League etter midtukens 0-1 tap hjemme for Juventus. Siste kamp i ligaen ga pene 2-2 borte mot Chelsea i London. United gjorde en elendig førsteomgang, men tok seg ordentlig sammen i den andre. De var svært uheldig da Barkley scoret langt på overtid for Chelsea. De trenger dagens trepoenger veldig sårt.

Sanchez, Rojo og Lindgard er alle usikre før denne kampen.

Everton ankommer Old Trafford poenget foran vertene. Ikke mange hadde trodd det før sesongen sparket i gang. På fremmed gress har laget 1-2-1 på de fire første. Scouserne vant 2-0 hjemme over Crystal Palace sist, og det gir tre strake gevinster i ligaen. Med andre ord, det ankommer et formsterkt lag til Old Trafford. Everton håper at både McCarthy og Jagielka rekker kampen i Manchester. Hornby er ute med ankelskade. Everton har scoret seks mål på de første fire bortekampene i år, det er hyggelige tall.



Begrunnelse Lukaku scorer og United-seier: Lukaku har ikke scoret på åtte kamper med alle turneringer innregnet. Det er tøffe tall for en spiss, men manager Mourinho har gått ut og sagt han har troen på sin spiss, til tross for tørke. Han sliter med selvtilliten sin for tiden, og trenger en scoring. En god spiss slår alltid tilbake, og Lukaku er nok ekstremt sugen på å få inn et mål i dag. Vi har følelsen på at han klarer det i dag, og da skal det og være fine sjanser for at hjemmelaget tar alle poengene. 3,05 er en finfin odds på dette.

