Lukter uavgjort lang vei i opprykksfinalen

Lørdagens langoddsprogram er meget innholdsrikt og byr blant annet på toppkampen Chelsea - Liverpool i Premier League, storkampen Real Madrid - Atletico Madrid i La Liga og byderbyet i Roma mellom Roma og Lazio i Serie A. Totalt skal det spilles åtte kamper i Premier League, det er full runde i Championship og en rekke kamper både i La Liga, Serie A, Bundesliga og Ligue 1. I tillegg er det drøssevis med kamper både i Postord-ligaen og Norsk Tipping-ligaen her hjemme og det spilles også Eliteseriefotball mellom Sandefjord og Odd.

Lysekloster - Sotra U 4,30 (spillestopp kl 15.55)





Toppoppgjør i 3. divisjon avdeling 4. Det ligger an til en thriller når Lysekloster møter Sotra på hjemmebane lørdag. Det er bare fem kamper igjen av sesongen, og bare ett poeng skiller de tre øverste lagene i avdeling 4.

Sotra topper tabellen med 48 poeng, mens Lysekloster og Fyllingsdalen ligger på henholdsvis annen- og tredjeplass, begge ett poeng bak serielederen.

Etter en litt treg start har Fyllingsdalen kommet sterkt utover i sesongen. De har vunnet elleve av de siste tolv kampene sine, og de kan ta over tabelltoppen hvis de vinner mot Vardeneset i Stavanger og Lysekloster og Sotra spiller uavgjort.

Lysekloster har vært som dag og natt hjemme og borte denne sesongen. På bortebane har de tapt fire av elleve kamper, blant annet mot begge opprykksrivalene, men hjemme er de ubeseiret, hvor de står med imponerende 9-1-0 og 44-10 i målforskjell.

Ruben Hetleviks menn viser glimrende form før opprykksfinalen. De har vunnet de fem siste kampene, og de har scoret 23 mål (!) i denne perioden. Hjemme på Framo Idrettspark har de feid både Fana og Tertnes av banen. Begge lagene er sendt hjem med 0-5-tap.

Sotra på sin side har opplevd en liten formdupp. De har kun vunnet én av de siste fire kampene, og de to siste kampene har endt med poengdeling.

Tommy Knarviks menn ligger likevel fortsatt på topp av tabellen, og kan ta et stort sprang mot opprykk med seier i denne kampen. Det er verdt å merke seg at strilene er det beste bortelaget i sin 3. divisjonsavdeling. På elleve bortekamper har de tatt 26 poeng. De har kun tapt en bortekamp så langt. Tapet kom i en kontroversiel kamp på Varden Amfi, hvor Fyllingsdalen scoret to mål på overtid.

Sotra har pussignok scoret scoret 16 flere mål borte enn hjemme. De har scoret 41 mål på bortebane, mens de kun har 25 mål hjemme på Straume.

Denis Ljubovic er ute med hodeskade for vertene. Strilene har heller ikke mange fravær. Sotra må klare seg uten Øyvind Nilsen. Han må stå over med karantene etter seks gule kort.

Alle de tre topplagene i avdeling 4 har sluppet inn 22 mål. Sotra er det laget som slipper inn færrest mål på bortebane. De har kun elleve baklengsmål. Det blir antakeligvis en duraberlig batalje når Lysekloster og Sotra barker sammen lørdag ettermiddag.

En kamp i kampen er trenerduellen mellom Tommy Knarvik og Ruben Hetlevik. Tommy Knarvik sluttet i Nest-Sotra etter en bitter konflikt i klubben, som endte med at Ruben Hetlevik fikk jobben hans. Lørdag møtes de to i opprykkskampen på Framo Idrettspark. Dette er kampen ingen av de to trenerprofilene vil tape.

Jeg tror det blir tett og jevnt, og vi spiller U til 4,30 i odds. Det er antakeligvis et resultat begge lagene vil være fornøyd med.

