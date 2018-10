Målfest på Stamford Bridge

Sportspills øvrige torsdagsmeny:

Oddstips Europa League: Europa-eventyret fortsetter i Sarpsborg

Lunsj-V4 Sverige: Flott V4-omgang til lunsj

Oddstips Europa League 2: Kan Rosenborg overraske Europa?

V4/V5 galopp: Herlig torsdagsmeny på Øvrevoll

V5 Leangen: V5-lunsj med Atle Solhus som nøkkelkusk

En innbringende torsdag venter oss, og vi kan se frem i mot fine oppgjør ute i Europa. Det er Europa League som står i fokus. Vi får se lag som Arsenal, Chelsea, Milan og Marseille i fokus. I tillegg til dette blir det veldig spennende å følge både Rosenborg og Sarpsborg. Ved siden av dette er det ikke mye på fotballfronten denne torsdagen, men det spilles fire kamper i Get-ligaen.

Chelsea - Bate Barisov - Over 3,5 mål på hjemmelaget? Ja. (Spillestopp 20:55)

Chelsea har funnet tilbake til seg selv under ledelse av Maurizio Sarri, det er det ingen tvil om. På de første ni spilte i Premier League har de blå tatt 21 poeng, og er kun to poeng unna Liverpool og City på topp. Sammen med de to sistnevnte lagene så er altså Chelsea ubeseiret i den hjemlige serien. Og Sarri sine gutter har møtt på lag som United, Liverpool og Arsenal. Dette er veldig sterkt. Nå sist mot United var laget noe heldig som fikk med seg et sent utligningsmål. Men her er det viktig å nevne at Chelsea kjørte over United den første omgangen, og burde ledet mer enn 1-0.

Hittil i Europa ligaen så har laget spilt to kamper, og vunnet begge 1-0 mot Paok og Videoton. Stjernespilleren Eden Hazard har enda ikke spilt et minutt i disse kampene, og mot United i helgen pådro han seg en skade. Han spiller ikke kveldens kamp. Sarri har meldt at Jorginho også kommer til å få hvile i kveld. I disse to kampene så har Chelsea altså hatt hele 50 skuddforsøk, men kun ti har gått på mål. Med andre ord, laget har kommet til enormt mange skudd, og det er nesten utrolig at laget ikke har scoret mer enn to mål på de to første Europa League-kampene. Dagens motstander møtte på Arsenal i fjor, og målforskjellen var her 10-2. Det er kraftige tall, og det vil overraske undertegnede om Chelsea ikke kommer til en hel del sjanser, og scorer en god del mål her.

Dette her er det første oppgjøret mellom disse to lagene.

Ethan Ampadu og Callum Hudson-Odoi er ikke aktuelle for hjemmelaget i dag.





Bate Borisov. Med seks kamper i den hjemlige ligaen i Hviterussland, så leder Bate med ni poeng. Det er selvfølgelig sterkt, men dette er en svak liga, og i dag møter altså laget et av verdens beste fotballag. De røk hele 6-0 mot Arsenal på bortebane i fjor. Hittil i gruppespillet så slo laget Videoton 2-0 på bortebane. Det var faktisk ganske imponerende, men det var dog en stor nedtur da laget tapte hele 4-1 på hjemmebane mot Paok nå sist. Det er mulig hviterusserne har tatt lærdom av 6-0 tapet mot Arsenal i fjor, men om ting stemmer for Chelsea i kveld kommer de til å få det veldig tøft i denne kampen.

Begrunnelse over 3,5 mål for hjemmelaget: Dette er ikke den enkleste kampen å finne et godt spill på, men vi i Nettavisen har fulgt nøye med på Europa League så langt, og kan si at dagens bortelag, Bate Barisov, har vært skuffende så langt. særlig nå sist mot Paok. Chelsea har kommet til mange sjanser i Europa ligaen, og jeg tror laget vil ta sin tredje strake seier. Men det er for dårlig odds på det. Med litt klaff så bør laget score en hel del mål i dette oppgjøret. 2,55 på at Chelsea scorer mer enn 3,5 mål er godkjent odds.

