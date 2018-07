Malmö får et godt resultat i bortekampen

Ny tirsdag og flere kvalifiseringskamper til Champions League. Vi har begynt å bli litt bedre kjent med noen av lagene som er med her nå, og det gjør jo alt litt lettere. Ved siden av dette er det full runde i Skottland. Det spilles og en haug av privatlandskamper denne tirsdagen.



CFR Cluj - Malmö FF U - 3,00 (Spillestopp 17:55)

Hjemmelaget holder altså til i Romania. Og den hjemlige serien har startet opp. Det har kun blitt spilt en kamp. Den kampen spilte Cluj uavgjort (1-1). Laget var gode i fjor, og vant ligaen med fire poeng. 18-5-3 på 26 kamper er sterkt. På hjemmebane sto dem med 10-3-0 etter 13 spilte kamper. Det er ingen enkel bane å komme til dette, men den romenske toppserien holder ikke et veldig høyt niviå. Normalt skal Malmö vinner over to kamper. De har spilt, med alle turneringer innreget, tre uavgjorte kamper på de siste seks. Det kan fort bli nok en poengdeling for laget fra Romania.

Malmö og kjente Uwe Rösler møtte på FC Drita i den første kvalifseringsrunden. Det endte med en sammenlagtseier på 5-0. Men dette var akkurat som forventet, for FC Drita er ikke et spesielt godt fotballag. Etter 15 spilte kamper i Allsvenskan er Rösler sitt mannskap på en noe skuffende sjetteplass. De har dog vist oppadgående form den siste tiden. Etter en hårreisen innledningen på sesongen, har laget nå spilt fem kamper uten tap (3-2-0). Vi kjenner trenere Rösler som en harding. Mannen har god erfaring med slike kamper som dagens, og vet hva som skal til for å få med seg et godt resultat hjem. Malmö har på de siste fem kampene, alle turneringer innregnet, kun sluppet inn to mål. Dette er sterkt, og vi tror på en god innsats av svenskene i dag.

Konklusjon: At vi får 3,00 på uavgjort når det ene laget er strålende fornøyd med dette er for høyt. Vi finner oddsen spillbar, og mener det skal være et godt spill.